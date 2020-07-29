شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:حسناء يمنية من بنات هذه المحافظة تكشف عن بنطلونها المثير الذي اعجب به الرئيس التركي اردوغان واثار غضب اليمنيين ( صورة للحسناء + فيديو صادم ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل:حسناء يمنية من بنات هذه المحافظة تكشف عن بنطلونها المثير الذي اعجب به الرئيس التركي اردوغان واثار غضب اليمنيين ( صورة للحسناء + فيديو صادم )

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ الإعلامية اليمنية أمل علي على منتقديها في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب دخولها مسجد آيا صوفيا بالبنطلون واعتراض الكثير على الصور التي نشرتها. وفي مقطع فيديو متداول قالت أمل علي إن البلد يمر به الكثير من الأحداث التي تستحق الاهتمام والمتابعة وأن هؤلاء المنتقدين لا يعلمون ماذا يحدث في البلد من المهرة إلى تعز وصرواح واهتموا فقط بدخول مذيعة مسجد بالبنطلون. وقالت الإعلامية في قناة بلقيس أن الفيديو الذي تسجله وبثته قد لا تكون فيه معلومات مهمة لكنها رأت بعد الضجيج الذي حصل على صورتها في المسجد أن المتابعين لا يعلمون ماذا يحدث، لذلك ستقوم بقراءة بعض الأخبار حتى يعرف المتابعون ماذا يجري. وكانت المذيعة اليمنية أمل علي قد نشرت صور لها من داخل مسجد آيا صوفيا ولاقت العديد من الانتقاد معتبرين ظهورها بتلك الهيئة إساءة للإسلام ومقدساته ولعادات وتقاليد اليمنيين. وكان أردوغان قد أعلن إقامة أول صلاة في آيا صوفيا في 24 يوليو/ تموز الجاري عقب قرار المحكمة العليا الذي سمح بتحويل آيا صوفيا مرة آخرى إلى مسجد . وقال أردوغان إن آيا صوفيا التي كانت ذات يوم كاتدرائية مسيحية، ستبقى مفتوحة للمسلمين والمسيحيين والأجانب. وكان المبنى، الذي أنشيء قبل 1500 عام والمدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، قد تحول إلى متحف عام 1934. ولكن محكمة تركية قد أبطلت قرار تحويل آيا صوفيا إلى متحف، قائلة إنه يجب أن يصبح مسجدا. وكانت جماعات إسلامية في تركيا قد طالبت أكثر من مرة بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد مرة أخرى، ولكن معارضة علمانية حالت دون هذه الخطوة. وحين أعلن أردوغان عن هذه الخطوة في العاشر من يوليو/تموز أثار استنكارا واسع النطاق. وقال البابا فرانسيس إن “قلبه مع إسطنبول”، وأضاف “أفكر في سنتا صوفيا والألم يعتصرني”. وحذر رئيس الكنيسة الأرثوذكسية البطريرك بارثولميو من أن تحويل المبنى إلى مسجد سيثير استياء ملايين المسيحيين ويؤدي إلى الشقاق بين عالمين. الإعلامية اليمنية أمل علي على منتقديها في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب دخولها مسجد آيا صوفيا بالبنطلون واعتراض الكثير على الصور التي نشرتها. وفي مقطع فيديو متداول قالت أمل علي إن البلد يمر به الكثير من الأحداث التي تستحق الاهتمام والمتابعة وأن هؤلاء المنتقدين لا يعلمون ماذا يحدث في البلد من المهرة إلى تعز وصرواح واهتموا فقط بدخول مذيعة مسجد بالبنطلون. وقالت الإعلامية في قناة بلقيس أن الفيديو الذي تسجله وبثته قد لا تكون فيه معلومات مهمة لكنها رأت بعد الضجيج الذي حصل على صورتها في المسجد أن المتابعين لا يعلمون ماذا يحدث، لذلك ستقوم بقراءة بعض الأخبار حتى يعرف المتابعون ماذا يجري. وكانت المذيعة اليمنية أمل علي قد نشرت صور لها من داخل مسجد آيا صوفيا ولاقت العديد من الانتقاد معتبرين ظهورها بتلك الهيئة إساءة للإسلام ومقدساته ولعادات وتقاليد اليمنيين. وكان أردوغان قد أعلن إقامة أول صلاة في آيا صوفيا في 24 يوليو/ تموز الجاري عقب قرار المحكمة العليا الذي سمح بتحويل آيا صوفيا مرة آخرى إلى مسجد . وقال أردوغان إن آيا صوفيا التي كانت ذات يوم كاتدرائية مسيحية، ستبقى مفتوحة للمسلمين والمسيحيين والأجانب. وكان المبنى، الذي أنشيء قبل 1500 عام والمدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، قد تحول إلى متحف عام 1934. ولكن محكمة تركية قد أبطلت قرار تحويل آيا صوفيا إلى متحف، قائلة إنه يجب أن يصبح مسجدا. وكانت جماعات إسلامية في تركيا قد طالبت أكثر من مرة بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد مرة أخرى، ولكن معارضة علمانية حالت دون هذه الخطوة. وحين أعلن أردوغان عن هذه الخطوة في العاشر من يوليو/تموز أثار استنكارا واسع النطاق. وقال البابا فرانسيس إن “قلبه مع إسطنبول”، وأضاف “أفكر في سنتا صوفيا والألم يعتصرني”. وحذر رئيس الكنيسة الأرثوذكسية البطريرك بارثولميو من أن تحويل المبنى إلى مسجد سيثير استياء ملايين المسيحيين ويؤدي إلى الشقاق بين عالمين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل:حسناء يمنية من بنات هذه المحافظة تكشف عن بنطلونها المثير الذي اعجب به الرئيس التركي اردوغان واثار غضب اليمنيين ( صورة للحسناء + فيديو صادم ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.