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عدن - ياسمين التهامي - شاهد..أول محافظة جنوبية تغلق كافة مقرات " المجلس الإنتقالي " في مديرياتها (صورة)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت مديريات محافظة المهرة بإغلاق مكاتب المجلسالانتقالي تعبيرا عن رفض سكان المحافظة الشرقية لتوجهات " الإنتقالي " وعمالته لصالح الأجندة الإماراتية في اليمن . واحبطت قبائل " المهرة " مسيرة جماهيرية دعا اليها " الإنتقالي" حيث بادرت القبائل الى اغلاق منافذ المهرة والتمركز في الساحات العامة لمنع خروج المسيرة. ت مديريات محافظة المهرة بإغلاق مكاتب المجلسالانتقالي تعبيرا عن رفض سكان المحافظة الشرقية لتوجهات " الإنتقالي " وعمالته لصالح الأجندة الإماراتية في اليمن . واحبطت قبائل " المهرة " مسيرة جماهيرية دعا اليها " الإنتقالي" حيث بادرت القبائل الى اغلاق منافذ المهرة والتمركز في الساحات العامة لمنع خروج المسيرة.

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