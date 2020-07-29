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عدن - ياسمين التهامي - في غاية الخطورة: ابو علي الحاكم يوجه للسعودية ضربة قاصمة للظهر على حدودها..لن تصدق ماذا فعل ابو علي الحاكم ..شاهد ( صورة صادمة )

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ القيادي البارز في مليشيا الحوثي، ورئيس ماتسمى هيئة الاستخبارات العسكرية التابعة للمليشيا عبدالله يحي الحاكم، والمكنى"أبو علي الحاكم"، اليوم الثلاثاء، مع قبائل "دهم الحمراء" في محافظة الجوف المحاددة للسعودية، وثيقة قبلية جديدة؛ وفقا لوسائل إعلام حوثية. وأبدى الحاكم، في لقاء موسع عقد مع قبائل "دهم الحمراء"، مخاوفه من قيام قوى التحالف بتجهيز خلايا داخل المناطق التي تسيطر عليها المليشيا وتدفعهم للتحرك باسم القبيلة لإثارة الشغب و"القبائل بريئة منهم"؛ حسب تعبيره .وتوعد الحاكم، من أسماهم "مثيري الفوضى" بدفع من قوى التحالف بمحافظة الجوف شمالي اليمن بأنهم "سيندمون كثيراً". وانقسمت قبيلة "دهم الحمراء" في الجوف، كغيرها من القبائل؛ ما بين مناصر وداعم للمليشيا، وبين معارض لها ويخوض قتالاً عنيفاً ضدها في صفوف قوات الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها. و أعلنت المليشيا في 30 أبريل الماضي، سيطرتها على ما تبقى من محافظة الجوف. القيادي البارز في مليشيا الحوثي، ورئيس ماتسمى هيئة الاستخبارات العسكرية التابعة للمليشيا عبدالله يحي الحاكم، والمكنى"أبو علي الحاكم"، اليوم الثلاثاء، مع قبائل "دهم الحمراء" في محافظة الجوف المحاددة للسعودية، وثيقة قبلية جديدة؛ وفقا لوسائل إعلام حوثية. وأبدى الحاكم، في لقاء موسع عقد مع قبائل "دهم الحمراء"، مخاوفه من قيام قوى التحالف بتجهيز خلايا داخل المناطق التي تسيطر عليها المليشيا وتدفعهم للتحرك باسم القبيلة لإثارة الشغب و"القبائل بريئة منهم"؛ حسب تعبيره .وتوعد الحاكم، من أسماهم "مثيري الفوضى" بدفع من قوى التحالف بمحافظة الجوف شمالي اليمن بأنهم "سيندمون كثيراً". وانقسمت قبيلة "دهم الحمراء" في الجوف، كغيرها من القبائل؛ ما بين مناصر وداعم للمليشيا، وبين معارض لها ويخوض قتالاً عنيفاً ضدها في صفوف قوات الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها. و أعلنت المليشيا في 30 أبريل الماضي، سيطرتها على ما تبقى من محافظة الجوف.

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