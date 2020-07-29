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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وهااام: بشرى سعودية سارة ولكنها ليست لكل ابناء اليمن وانما لأبناء المحافظات الجنوبية فقط ( صورة )

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ صحفي سعودي اليمنيين بأخبار وصفها بـ"السعيدة" ستسمع من قلب العاصمة صحفي سعودي اليمنيين بأخبار وصفها بـ"السعيدة" ستسمع من قلب العاصمة السعودية الرياض وتسعد كل ابناء المحافظات الجنوبية . وقال مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية، عبدالله آل هتيلة، في حسابه على "تويتر": "اليمن السعيد.. سنسمع عنه أخبار سعيدة من قلب الرياض عاصمة المملكة"، دون ان يورد مزيداً من التفاصيل وأكد آل هتيلة أن السعودية "كانت ولا زالت وستبقى الحضن الدافئ لليمن واليمنيين". وتوصلت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي الاحد الماضي إلى اتفاق شامل لتشكيل حكومة جديدة وتوزيع الحقائب الوزارية، تضمن تكليف رئيس الحكومة الحالية الدكتور معين عبدالملك برئاسة الحكومة الجديدة، وتعيين محافظا لمحافظة عدن ومديرا أمن للمحافظة.

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