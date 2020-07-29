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عدن - ياسمين التهامي - وردنا " بيان عاجل من صنعاء وتوضيح رسمي هام بشأن عدد سفن المشتقات النفطية التي دخلت قبل قليل من أصل 17 سفينة إلى ميناء الحديدة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت شركة النفط اليمنية في صنعاء، مساء اليوم الثلاثاء، وصول سفينة محملة بمادة الديزل إلى غاطس ميناء الحديدة بعد إحتجازها من قبل تحالف العدوان لمدة طويلة بلغت 127 يوماً. وأوضحت الشركة في بيان صادر عنها، أن السفينة “ديناستي” تحمل (29,262) طن من مادة الديزل، مجددة تأكيدها أن تحالف العدوان لا زال يحتجز 17 سفينة نفطية، بحمولة إجمالية تبلغ (324,794) طن من مادتي البنزين والديزل، منها سفينتين تحمل مادة المازوت وسفينتين الغاز المنزلي، وصلت مدة احتجاز بعضها إلى 121 يوم. ولفتت إلى أن استمرار العدوان في احتجاز تلك السفن رغم استكمالها لكافة إجراءات الفحص والتدقيق في جيبوتي عبر آلية التحقق والتفتيش الأممية (UNIVM)، وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش. واعتبرت الشركة ذلك الاحتجاز مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وكافة القوانين والأعراف المعمول بها، فضلا عن تجاهله الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني. وأفادت بأن المعطيات الواقعية تتناقض كلياً مع ما ورد في إحاطات المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث، أمام مجلس الأمن في 16يناير الماضي، و 22 أكتوبر2019م والتي أدعى خلالها أن سفن الوقود تدخل إلى ميناء الحديدة دون أية عوائق. ت شركة النفط اليمنية في صنعاء، مساء اليوم الثلاثاء، وصول سفينة محملة بمادة الديزل إلى غاطس ميناء الحديدة بعد إحتجازها من قبل تحالف العدوان لمدة طويلة بلغت 127 يوماً. وأوضحت الشركة في بيان صادر عنها، أن السفينة “ديناستي” تحمل (29,262) طن من مادة الديزل، مجددة تأكيدها أن تحالف العدوان لا زال يحتجز 17 سفينة نفطية، بحمولة إجمالية تبلغ (324,794) طن من مادتي البنزين والديزل، منها سفينتين تحمل مادة المازوت وسفينتين الغاز المنزلي، وصلت مدة احتجاز بعضها إلى 121 يوم. ولفتت إلى أن استمرار العدوان في احتجاز تلك السفن رغم استكمالها لكافة إجراءات الفحص والتدقيق في جيبوتي عبر آلية التحقق والتفتيش الأممية (UNIVM)، وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش. واعتبرت الشركة ذلك الاحتجاز مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وكافة القوانين والأعراف المعمول بها، فضلا عن تجاهله الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني. وأفادت بأن المعطيات الواقعية تتناقض كلياً مع ما ورد في إحاطات المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث، أمام مجلس الأمن في 16يناير الماضي، و 22 أكتوبر2019م والتي أدعى خلالها أن سفن الوقود تدخل إلى ميناء الحديدة دون أية عوائق.

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