شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مقابل حفنة من الدولارات ..فنان عربي شهير يظهر على قناة MBC بطريقة صادمة وفاضحة .. ورامز جلال يضعة في موقف محرج لا يحسد عليه ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداول لقطات من إحدى حلقات برنامج رامز مجنون رسمي ، والتي استضاف فيها الفنان السوري باسم ياخور .

وعلق الناشطون على تلك اللقطات بقولهم أن الفنان باسم ياخور كان على علم مسبق بالحلقة ، واذل نفسه من اجل حفنة من الدولارات تلقاها من قناة MBC مقابل ظهورة في برنامج المقالب " رامز مجنون رسمي " الذي يقدمة الفنان المصري رامز جلال وتم عرضه في رمضان الماضي وحقق نسبة مشاهدات عالية وغير متوقعة.

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وظهر الفنان السوري باسم ياخور في الحلقة التي صدمت متابعية وهو مرعوبا وخائف وهادئًا في بعض الأحيان .

لكن الفنان باسم ياخور اظهر عصبيته بشكل مفاجئ فور تخلصه من الكرسي الذي كان مقيد عليه ، وخلع حذاءه وقذف به رامز جلال .

وعلق المتابعون على الحلقة بقولهم أن باسم ياخور أذل نفسه وظهر بمظهر غير لائق مقابل حفنة من الدولارات، وسواء كان ما حصل تمثيل ومتفق عليه، أو لم يعلم فكيف يرضى ان يظهر بهذا المنظر، ليرد عليه أخر أن مهنته التمثيل ويظهر بأي شكل مقابل المال، فهو كالقرد يرقص بأي طريقة يريدها صاحبه.

وقال ناشط أخر معلقا ايضا على تمثيل باسم ياخور الجيد في الحلقة ما نصه: “باسم ياخور لانه ممثل شاطر مبدع، كانت حلقته مقنعة والأغلبية صدقوا انو برنامج رامز مو تمثيل، بس الحقيقة بتقول غير هيك باسم ياخور بنفسه قبل اسبوع طلع بث مباشر وقال أنه كان عارف أنو ببرنامج مقالب.”

لكن مغردين رصدوا ما قالوا إنها زلة لسان من الفنان السوري، ربما تشير إلى علمه المسبق بالمقلب.

وقبل أن يطلب رامز من ضيفه توجيه رسالة للجمهور لترقب الحلقة، سبقه باسم بقوله:”انتظروني في رامز مجنون رسمي”، وهو ما دفع المعلقين للتساؤل كيف عرف اسم البرنامج مسبقًا؟!

الجدير بالذكر ان برنامج رامز مجنون رسمي حقق نسبة مشاهدات عالية على مستوى الوطن العربي وانقسم المشاهدين بين مؤيد ومعارض لمحتوى البرنامج وطريقة اذلالة للضيف حسب قولهم .

وعاد البرنامج الى الواجهة الاعلامية مؤخرا بعد رفع كاتبة مصرية قضية على قناة MBC والفنان رامز جلال اتهمتهم فيها بسرقة فكرة البرنامج منها ، ومازالت القضية منظورة امام المحكمة ولم يتم البت فيها .