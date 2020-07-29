السعودية تهين هادي قبل ساعات من اصداره لقرارات بتعيين قيادات جديدة في عدن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن



بعد ساعات من تصريح مسؤول سعودي حول ما سماه بآلية لتسريع العمل بالاتفاق بين حكومة المرتزقة والمجلس الانتقالي حول تطبيع الاوضاع في جنوب اليمن، اصدر الفار هادي قرارات بتعيين أحمد حامد لملس المحسوب على الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، محافظا لمحافظة عدن في حكومة المرتزقة، بالإضافة الى تعيين العميد المرتزق / محمد احمد الحامدي المحسوب على هادي، مديرا عاما لشرطة محافظة عدن ويرقى الى رتبة لواء.

وتأتي هذه التعيينات بناءاً على توجيهات سعودية صدرت مساء امس الثلاثاء، حيث نشرت وكالة الأنباء السعودية “واس” تصريحاً لمصدر مسؤول في النظام السعودي أكد فيه قيام المملكة بتقديم آلية لتسريع العمل بالاتفاق عبر نقاط تنفيذية تتضمن؛ استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية التي زعم في وقت سابق عدم التنازل عنها تحت اي ظرف من الظروف.

ومن شأن التصريحات السعودية التي سبقت قرارات هادي، أن تفضح حقيقة امتلاك السعودية للقرار في المحافظات الجنوبية اليمنية، ويؤكد أحد السياسيين المتواجدين في محافظة عدن أن استباق السعودية للبيان الصادر عن مسؤولها الرسمي قبيل اصدار هادي للقرارات، الهدف منه احراج هادي والانتقالي واظهارهما في موضع التبعية، ما يعني تعمد السعودية على الاساءة لهادي والانتقالي.

وأكد السياسي الجنوبي في تصريحه لـ”الخليج 365” أن تراجع المجلس الانتقالي عن اعلانه الحكم الذاتي في الجنوب يأتي بعد تراجع شعبيته في محافظات ابين وشبوة والمهرة حيث فشل في اقامة المهرجانات الجماهيرية بتلك المحافظات.