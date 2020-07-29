شكرا لبحثكم عن خبر تفاصيل مؤتمر صحفي للطوارئ اليمنية بشان كوفيد19 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أقيم امس بالعاصمة المؤقتة عدن مؤتمرا صحفيا للجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا.

وفي المؤتمر الصحفي اكدت الدكتورة اشراق السباعي المتحدث الرسمي للجنة الوطنية العليا للطوارئ ان الجهود مكرسة لمواجهة مخاطر جائحة كورونا والتي مازالت تسجل حالات جديدة الى يومنا هذا في عموم محافظات الجمهورية.

وأضافت المتحدثة الرسمية باسم اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا كوفيد ١٩ أن عدد الحالات المبلغ عنها والمسجلة اصابتها في بلادنا وصلت الى (١٦٩١) حالة منها (٨٣٣) حالة شفاء ،فيما وصلت عدد حالات الوفيات الى (٤٨٣) حالة وفاة.

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وفيما يتعلق بالمحاجر الصحية في عموم المحافظات المحررة أكدت أن المحاجر تعمل وبوتيرة عالية بتقديم الخدمات العلاجية للمصابين، وبالنسبة لمحافظة عدن سيتم ترتيب وضع مركزي العزل في كل من مستشفى الامل بمديرية البريقة ومستشفى الجمهورية بمديرية خور مكسر بعد قرار فريق اطباء بلاحدود الانسحاب من تشغيل المركزين.

اوضحت الدكتورة اشراق السباعي أن الترتيبات جارية على قدم وساق لاعادة تشغيل مركزي العزل في مستشفى الامل ومستشفى الجمهورية تحت اشراف مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة عدن .

مشيرة الى اهمية ان يعي الجميع مسؤلياتهم في الالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من مخاطر فيروس كورونا كوفيد ١٩ ،.خصوصا في المنافذ البرية والبحرية والجوية لبلادنا مع بدء اعادة حركة النقل الداخلية والخارجية.

كما تطرقت الى الجهود الكبيرة التي يقوم بها افراد الجيش الابيض الطواقم الطبية في كل الظروف في معالجة المصابين . ومانتج عن ذلك من وفاة لكوكبة من خيرة الاطباء والاكاديمين اليمنين في مختلف المحافظات سائلة الله أن يمن عليهم بالرحمة والمغفرة وان يسكنهم فسيح جناته.