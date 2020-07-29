شكرا لمتابعة خبر عن مسلحون : يختطفون رجل اعمال و2 من اشقائه في العاصمة المؤقتة عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم مسلحون على اختطاف رجل أعمال واثنين من اشقائه، مساء الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وذكرت مصادر محلية ان مسلحين يستقلون طقمين لاتعرف هويتهما داهموا وكالة الضياء التجارية في منطقة السيلة بمديرية الشيخ عثمان واختطفوا مالك الوكالة واثنين من أشقائه.

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وأوضحت المصادر أنه تم اقتياد المختطفين إلى جهة غير معلومة.