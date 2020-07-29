شكرا لمتابعة خبر عن احتراق مشتقات نفطية في السوق السوداء في محافظة إب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احترق باص وعلى متنه بترول سوق سوداء بمدينة إب وسط اليمن. ونشر الاعلامي هشام سنان، صورة تظهر اشتعال النيران من على الباص الذي كان ينقل بترول للسوق السوداء. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: مدير مستشفى خاص .. يغتصب عشرينية يمنية في محافظة إب .. تفاصيل ماحدث كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها! شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل) شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) Advertisements أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) ’’هيون الغماس‘‘ توقع في الخطاء وتنشر صورة زوجة ابنها اثناء عرسه وهذا ما حصل بعدها شاهد : الفنانة هنا الزاهد تداعب الكلاب وتشعل انستجرام بفيديو رفقة شقيقتها في المسرحية || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد ولم يكشف المصدر ذاته عن سقوط ضحايا جراء الحريق الذي نشب في احد شوارع مدينة إب. جدير ذكره ان الاسبوع الحالي شهد اكثر من اربعة حرائق في مناطق مختلفة خاضعة لسيطرة الحوثيون جراء تفشي الاسواق السوداء وتخزين الوقود بطرق غير امنة مما يسبب في احتراق المشتقات النفطية.

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