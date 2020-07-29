شكرا لمتابعة خبر عن محكمة الأحداث الأردنية .. تصدر الحكم النهائي بحق الطالبة اليمنية توجان على البخيتي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حكمت محكمة الأحداث في العاصمة الأردنية عمان امس الثلاثاء، ببراءة الطالبة اليمنية توجان البخيتي من التهم المنسوبة إليها، بعد ثمانية أشهر من التحقيقات والمحاكمة، حكمًا ابتدائيًا قابلًا للإستئناف، وذلك في الدعوى المرفوعة من مدعي عام أحداث عمان، بناءًا على مذكرة رصد من وحدة مكافحة الجرائم الإليكترونية.

وحسب تصريح توجان البخيتي في صفحتها على الفيس بوك فقد أكدت المحكمة في منطوق الحكم أن “الأفعال التي أقدمت عليها المُشتكى عليها الحدث توجان علي البخيتي أفعالًا غير مجرمة وفق القانون الأردني”، لعدم توفر الركن المعنوي (القصد الجرمي) لجرم نشر مطبوع أو مخطوط أو صورة أو رسم أو رمز من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين وإلى إهانة معتقدهم الديني.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

مدير مستشفى خاص .. يغتصب عشرينية يمنية في محافظة إب .. تفاصيل ماحدث

كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها!

شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل)

شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو)

Advertisements

أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت

شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو)

’’هيون الغماس‘‘ توقع في الخطاء وتنشر صورة زوجة ابنها اثناء عرسه وهذا ما حصل بعدها

شاهد : الفنانة هنا الزاهد تداعب الكلاب وتشعل انستجرام بفيديو رفقة شقيقتها في المسرحية

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وعبرت البخيتي عن سعادتها بهذا الحكم، وقالت ” اعبر عن سعادتي الكبيرة لانتهاء هذه المحطة المرهقة من حياتي، وأتقدم بالشكر الجزيل للقضاء الأردني العادل، وللأردن شعبًا وحكومة، وعلى رأسهم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، على استقبالنا كيمنيين وعرب، وتوفير كل سبل الرعاية لنا، مثلنا مثل الشعب الأردني، وكذلك على إنصافنا أمام القضاء ومختلف المؤسسات الأردنية، دون تحيز ضدنا كوافدين أو لاجئين، كما هي عادة الأردن في التعامل مع كل اللاجئين إليه”.

وأضافت “وأشكر كل من وقف معي من أسرتي، وكل الشخصيات النسوية وإخواني الناشطين والكتاب والصحفيين، والمنظمات الحقوقية، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، على بيان الدعم والمساندة وعلى الرسالة التي وجهتها المنظمة إلى وزير العدل الأردني وعلى متابعتها المتواصلة لمجريات المحاكمة، وأشكر كل وسائل الإعلام والمواطنين اليمنيين والأردنيين وكل من ساندني من مختلف دول العالم، وأسامح في نفس الوقت وعن طيب خاطر القليل الذين تجرحوا فيني أو في والدي وأسرتي وأساؤوا لنا، وأشكر القنوات التلفزيونية التي وقفت بجانبي بتغطية قضيتي مع مدرستي “مدارس الجزيرة” ومديرها العام الاستاذ خالد الهندي، والذين تسببوا لي بهذه المشكلة والقضية والمعاناة بشكل أو بآخر، نتيجة بيانهم التحريضي الجهادي الذي نشروه ضدي، وأشكر بالأخص الكتاب والصحفيين الذين كتبوا تقارير ومقالات دفاعًا عني، والتي كانت السند المعنوي لي في هذه المحاكمة الأطول في تاريخ الأردن لحدث (قاصر) بسبب قضية نشر في مواقع التواصل الاجتماعي”.