شكرا لمتابعة خبر عن من قلب العاصمة السعودية .. صحفي سعودي بارز يعلن عن بشرى سعيدة لليمنيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - بشر صحفي سعودي ، اليمنيين بأخبار وصفها بـ’’السعيدة‘‘ ستسمع من قلب العاصمة السعودية الرياض.
وقال مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية، عبدالله آل هتيلة، في حسابه على تويتر: اليمن السعيد.. سنسمع عنه أخبار سعيدة من قلب الرياض عاصمة المملكة، دون ان يورد مزيداً من التفاصيل.
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وأكد آل هتيلة أن السعودية كانت ولا زالت وستبقى الحضن الدافئ لليمن واليمنيين.
وتوصلت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي الاحد الماضي إلى اتفاق شامل لتشكيل حكومة جديدة وتوزيع الحقائب الوزارية، تضمن تكليف رئيس الحكومة الحالية الدكتور معين عبدالملك برئاسة الحكومة الجديدة، وتعيين محافظا لمحافظة عدن ومديرا أمن للمحافظة.
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