شكرا لمتابعة خبر عن من قلب العاصمة السعودية .. صحفي سعودي بارز يعلن عن بشرى سعيدة لليمنيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بشر صحفي سعودي ، اليمنيين بأخبار وصفها بـ’’السعيدة‘‘ ستسمع من قلب العاصمة السعودية الرياض.

وقال مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية، عبدالله آل هتيلة، في حسابه على تويتر: اليمن السعيد.. سنسمع عنه أخبار سعيدة من قلب الرياض عاصمة المملكة، دون ان يورد مزيداً من التفاصيل.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

مدير مستشفى خاص .. يغتصب عشرينية يمنية في محافظة إب .. تفاصيل ماحدث

كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها!

شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل)

شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو)

Advertisements

أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت

شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو)

’’هيون الغماس‘‘ توقع في الخطاء وتنشر صورة زوجة ابنها اثناء عرسه وهذا ما حصل بعدها

شاهد : الفنانة هنا الزاهد تداعب الكلاب وتشعل انستجرام بفيديو رفقة شقيقتها في المسرحية

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأكد آل هتيلة أن السعودية كانت ولا زالت وستبقى الحضن الدافئ لليمن واليمنيين.

وتوصلت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي الاحد الماضي إلى اتفاق شامل لتشكيل حكومة جديدة وتوزيع الحقائب الوزارية، تضمن تكليف رئيس الحكومة الحالية الدكتور معين عبدالملك برئاسة الحكومة الجديدة، وتعيين محافظا لمحافظة عدن ومديرا أمن للمحافظة.