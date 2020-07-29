شكرا لمتابعة خبر عن أنيس منصور : يشن هجوم ناري على سكرتير صالح ويصفة بهذا الوصف المخزي.. تعرف ماذا قال فيه وما هو سبب الهجوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم الكاتب الصحفي الجنوبي ’’أنيس منصور‘‘ الصحفي ’’نبيل الصوفي‘‘ واصفا له ’’بحمام طارق‘‘ بعد نشر الصوفي مقالا ناقدا للتدخلات العمانية في المهرة . وأوضح الصحفي الاخواني ’’أنيس منصور‘‘ ان دولة عمان التي احتضنت 87 أسرة من شجرة عفاش و256 قيادي مؤتمري عفاشي تتعرض لانتقادات على موقع حمام طارق نبيل الصوفي. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: مدير مستشفى خاص .. يغتصب عشرينية يمنية في محافظة إب .. تفاصيل ماحدث كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها! شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل) Advertisements شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) ’’هيون الغماس‘‘ توقع في الخطاء وتنشر صورة زوجة ابنها اثناء عرسه وهذا ما حصل بعدها شاهد : الفنانة هنا الزاهد تداعب الكلاب وتشعل انستجرام بفيديو رفقة شقيقتها في المسرحية || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وقال الصحفي أنيس منصورفي تغريدة له رصدها محرر’’سمابرس‘‘ عبر حسابة في تويتر : هذا جزاء المواقف الانسانية العمانية مع العفافيش موقع نبيل الصوفي سكرتير صالح وحمام طارق اسرة عفاش واحفاده و٨٧اسرة من شجرة عفاش مقيمين مفتهنين بكل سبل الراحة بينهم والدة طارق واسرة عمار ضاقت بهم الارض واستقبلهم عمان و٢٥٦ قيادي مؤتمري عفاشي في عمان لكن اذا اكرمت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنيس منصور : يشن هجوم ناري على سكرتير صالح ويصفة بهذا الوصف المخزي.. تعرف ماذا قال فيه وما هو سبب الهجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.