شاهد : لليوم الثاني على التوالي أبين تنتفض ضد الإنتقالي (صور وتفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - تشهد محافظة أبين جنوب اليمن خروج حشود جماهيرية ، داعمة للحكومة الشرعية و الرئيس هادي، معلنة عدم قبولها للإنتقالي المدعوم إماراتياً.

وقالت مصادر محلية في أبين ،إن محافظة أبين مسقط رأس الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تشهد مسيرات جماهيرية منذ ساعات الصباح الباكر من يوم الثلاثاء ، تهتف للوحدة وتعلن رفضها لمحاولة استئثار المجلس الانتقالي لتمثيل كافة المكونات الجنوبية بالاستناد للقوة، وتطالب بإشراكها في مشاورات الرياض.

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يأتي ذلك بعد أن خرج آلاف اليمنيين في مسيرة بمدينة لودر كبرى مدن محافظة أبين (جنوب) الإثنين، استجابة لدعوة اطلقها الائتلاف الوطني الجنوبي، دعما للحكومة اليمنية ورئيس البلاد عبد ربه منصور هادي، تحت شعار لا للإقصاء. نعم للشراكة.

ورفع المشاركون في المظاهرات لافتات مؤيدة للحكومة اليمنية والرئيس هادي، كما رددوا هتافات أبرزها نعم للجمورية اليمنية، ونعم لليمن للاتحادي وللرئيس هادي، ولا للمناطقية.