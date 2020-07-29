شكرا لمتابعة خبر عن منظمة دولية : توجة تحذير من أزمة خفية تهدد آلاف اليمنيين بالتزامن مع موجة جديدة من فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت منظمة دولية، الثلاثاء، تحذيرا عاجلا من أزمة خفية تهدد آلاف اليمنيين بالتزامن مع توقعات بموجة جديدة من فيروس كورونا المستجد في اليمن.

وقالت مُنظمة أوكسفام البريطانية في بيان أطلع عليه المشهد اليمني ، إن آلاف الأشخاص في اليمن قد يفقدوا حياتهم بسبب حالات الكوليرا التي لم يتم الإبلاغ عنها، حيث أن حالات الإصابة بالكورونا قد طغت على المرافق الصحية في البلاد، لاسيما وأن العديدين يتجنبون زيارة المرافق الصحية للإبلاغ عن أو الحصول على العلاج للكوليرا خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا.

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وبحسب البيان، أوضح مُحسن صدّيقي، مدير مكتب المُنظمة، بأن اليمن في طريقه إلى كارثة مُروعة بالفعل، حيث يمكن أن تبلغ حالات الإصابة بالكوليرا و فيروس كورونا ذروتها في الأسابيع المقبلة. اليمنيون بحاجة ماسة إلى إنهاء القتال الذي دمّر المرافق الصحية وترك المُجتمعات أكثرعرضةً للفيروس.

وأضاف: إن الأرقام الرسمية المُنخفضة لحالات الإصابة تُظهر عكس ما يتم تداولهُ بأن تفشي الكوليرا و فيروس كورونا في اليمن تحت السيطرة. ويظهر ذلك ايضاً، بأن نقص المرافق الصحية العاملة بفاعلية بالإضافة إلى الأشخاص الذين يخشون الحصول على العلاج خوفاً من إنتقال العدوى اليهم، أن حالات الإصابة لا يتم تسجيلها بشكلٍ كبير.

وأشارت في بيانها إلى أنه من المُرجح أ

وجهت منظمة دولية، اليوم الثلاثاء، تحذيرا عاجلا من أزمة خفية تهدد آلاف اليمنيين بالتزامن مع توقعات بموجة جديدة من فيروس كورونا المستجد في اليمن.

وقالت مُنظمة أوكسفام البريطانية في بيان أطلع عليه المشهد اليمني ، إن آلاف الأشخاص في اليمن قد يفقدوا حياتهم بسبب حالات الكوليرا التي لم يتم الإبلاغ عنها، حيث أن حالات الإصابة بالكورونا قد طغت على المرافق الصحية في البلاد، لاسيما وأن العديدين يتجنبون زيارة المرافق الصحية للإبلاغ عن أو الحصول على العلاج للكوليرا خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا.

وبحسب البيان، أوضح مُحسن صدّيقي، مدير مكتب المُنظمة، بأن اليمن في طريقه إلى كارثة مُروعة بالفعل، حيث يمكن أن تبلغ حالات الإصابة بالكوليرا و فيروس كورونا ذروتها في الأسابيع المقبلة. اليمنيون بحاجة ماسة إلى إنهاء القتال الذي دمّر المرافق الصحية وترك المُجتمعات أكثرعرضةً للفيروس.

وأضاف: إن الأرقام الرسمية المُنخفضة لحالات الإصابة تُظهر عكس ما يتم تداولهُ بأن تفشي الكوليرا و فيروس كورونا في اليمن تحت السيطرة. ويظهر ذلك ايضاً، بأن نقص المرافق الصحية العاملة بفاعلية بالإضافة إلى الأشخاص الذين يخشون الحصول على العلاج خوفاً من إنتقال العدوى اليهم، أن حالات الإصابة لا يتم تسجيلها بشكلٍ كبير.

وأشارت في بيانها إلى أنه من المُرجح أن يبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.في اليمن ذروته في الأسابيع المُقبلة، في حين يُتوقع أن تهطل أمطار غزيرة في أغُسطس، مما قد يعمق أزمة الكوليرا الخفية.

و أظهرت أعداد حالات الكوليرا المشتبه بها المُسجلة مُنذ شهر مارس إنخفاضًا غير مسبوقا. اذ انهُ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2020، كان هُناك أكثر من 100 الف حالة إصابة بالكوليرا في اليمن، لكن هذا الرقم قد إنخفض بنسبة 50 في المائة في الأشهر الثلاثة التي تبعتها، فيما أن في العام الماضي، وفي نفس الوقت، زادت الأرقام بنسبة 70 في المائة في الربع الثاني لأنها تزامنت مع بداية موسم الأمطار؛ وفقا للبيان.

وتابعت: هذا يعني أنهُ من المُرجح أن هناك بالفعل عشرات: هذا يعني أنهُ من المُرجح أن هناك بالفعل عشرات

ن يبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.في اليمن ذروته في الأسابيع المُقبلة، في حين يُتوقع أن تهطل أمطار غزيرة في أغُسطس، مما قد يعمق أزمة الكوليرا الخفية.

و أظهرت أعداد حالات الكوليرا المشتبه بها المُسجلة مُنذ شهر مارس إنخفاضًا غير مسبوقا. اذ انهُ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2020، كان هُناك أكثر من 100 الف حالة إصابة بالكوليرا في اليمن، لكن هذا الرقم قد إنخفض بنسبة 50 في المائة في الأشهر الثلاثة التي تبعتها، فيما أن في العام الماضي، وفي نفس الوقت، زادت الأرقام بنسبة 70 في المائة في الربع الثاني لأنها تزامنت مع بداية موسم الأمطار؛ وفقا للبيان.

وتابعت: هذا يعني أنهُ من المُرجح أن هناك بالفعل عشرات: هذا يعني أنهُ من المُرجح أن هناك بالفعل عشرات