شكرا لقرائتكم خبر عن من قلب العاصمة السعودية .. صحفي سعودي بارز يعلن عن بشرى سعيدة لليمنيين ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - من قلب العاصمة السعودية .. صحفي سعودي بارز يعلن عن بشرى سعيدة لليمنيين !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ صحفي سعودي اليمنيين بأخبار وصفها بـ’’السعيدة‘‘ ستسمع من قلب العاصمة السعودية الرياض. وقال مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية، عبدالله آل هتيلة، في حسابه على تويتر: اليمن السعيد.. سنسمع عنه أخبار سعيدة من قلب الرياض عاصمة المملكة، دون ان يورد مزيداً من التفاصيل. وأكد آل هتيلة أن السعودية كانت ولا زالت وستبقى الحضن الدافئ لليمن واليمنيين. وتوصلت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي الاحد الماضي إلى اتفاق شامل لتشكيل حكومة جديدة وتوزيع الحقائب الوزارية، تضمن تكليف رئيس الحكومة الحالية الدكتور معين عبدالملك برئاسة الحكومة الجديدة، وتعيين محافظا لمحافظة عدن ومديرا أمن للمحافظة. صحفي سعودي اليمنيين بأخبار وصفها بـ’’السعيدة‘‘ ستسمع من قلب العاصمة السعودية الرياض. وقال مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية، عبدالله آل هتيلة، في حسابه على تويتر: اليمن السعيد.. سنسمع عنه أخبار سعيدة من قلب الرياض عاصمة المملكة، دون ان يورد مزيداً من التفاصيل. وأكد آل هتيلة أن السعودية كانت ولا زالت وستبقى الحضن الدافئ لليمن واليمنيين. وتوصلت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي الاحد الماضي إلى اتفاق شامل لتشكيل حكومة جديدة وتوزيع الحقائب الوزارية، تضمن تكليف رئيس الحكومة الحالية الدكتور معين عبدالملك برئاسة الحكومة الجديدة، وتعيين محافظا لمحافظة عدن ومديرا أمن للمحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من قلب العاصمة السعودية .. صحفي سعودي بارز يعلن عن بشرى سعيدة لليمنيين ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.