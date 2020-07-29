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عدن - ياسمين التهامي - «شاهد» ابن سلمان وابن زايد داخل ملهى ليلي برفقة فتيات عاريات وموسيقى صاخبة.. هل من معترض!
— نورهان القدسي (@norhan412007)
صدق ان هذه الصورة إلتقطت عام 1958لبدوي حافي القدمين إنه زايد— نورهان القدسي (@norhan412007) July 20, 2020
ال نهيان
بعد سنوات من التقاط الصورة ذهب هذا الرجل الي #ليبيا وطلب قرضاً من ملك ليبيا وكان هو حاكم #أبوظبي قبل الاتحاد
استقبله الملك ادريس وأكرم ضيافته واعطاه المال وقال له هذا هدية من الشعب الليبي
واليوم ابنه يرد الجميل pic.twitter.com/TamK9mSUTo
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