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عدن - ياسمين التهامي - «شاهد» ابن سلمان وابن زايد داخل ملهى ليلي برفقة فتيات عاريات وموسيقى صاخبة.. هل من معترض!

— نورهان القدسي (@norhan412007) صدق ان هذه الصورة إلتقطت عام 1958لبدوي حافي القدمين إنه زايد

ال نهيان

بعد سنوات من التقاط الصورة ذهب هذا الرجل الي #ليبيا وطلب قرضاً من ملك ليبيا وكان هو حاكم #أبوظبي قبل الاتحاد

استقبله الملك ادريس وأكرم ضيافته واعطاه المال وقال له هذا هدية من الشعب الليبي

واليوم ابنه يرد الجميل pic.twitter.com/TamK9mSUTo — نورهان القدسي (@norhan412007) July 20, 2020 تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا أثار ضجة كبيرة، حيث ظهر خلاله وليي عهد السعودية وأبو ظبي محمد بن سلمان ومحمد بن زايد في مشهد مخل بالآداب العامة داخل ملهى ليلي بأبو ظبي. المقطع المتداول على نطاق واسع أظهر “المحمدين” يتجولان داخل الملهى وقد أحاطت بهما فتيات فاتنات بملابس مثيرة حرصن على التقاط الصور معهما، وضج المكان حولهما بموسيقى صاخبة. مبس يوسّع صدره في أحد الملاهي الليلية بـ #أبوظبي? برفقة عرّابه ومعلّمه وسيّده #مبز تخلل ذلك التقاط الصور التذكارية مع السولعيات الحلوات الجميلات?#هيه_بويه_الله_يحييك #ولي_العهد_في_الامارات pic.twitter.com/ezkKMKwDFH — عبدالله الوذين (@abqatar) November 24, 2018 واثار المقطع سخرية واسعة من ولي العهد السعودي ، المفترض أنه على رأس السلطة بدولة التوحيد راعية الحرمين الشريفين.. حسب وصفهم. الاسلام الوسطي .. حامين الاسلام والمسلمين يقولك ? — Mohammed Al-abdulla (@NapolitanoQtr) ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ هذا خادم الحرمين المُنتظر ؟؟؟ — ⚡️بشير عبد الغني⚡️?? (@ZqZNfttWDigQuI6) November 24, 2018 وسخر أحد النشطاء من المشهد الفاضح بقوله:” اعتقد مباح لأنها خلال النصف ساعة اليومية المخصصة للحاكم” ودون آخر:” لا يجوز الخروج على ولي الأمر حتى لو شاهدته في التلفزيون يشرب ويزني علنا يوميا نصف ساعة. الفتوى جاهزة من زمان. ولي الأمر يوسع صدره “. واستقبل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد حليفه الغريق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الخميس، في ظل الحملة الدولية على الأخير بسبب قتله الصحفي السعودي المعروف جمال خاشقجي مطلع الشهر الماضي. ويبحث “ابن سلمان” عن طوق نجاة واستعراض إعلامي يخفف محنته التي تشتد يوميا عبر جولة خارجية تشمل حلفائه المقربين في الإمارات والبحرين ومصر.— نورهان القدسي (@norhan412007)

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