شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خطوبتها.. أجرأ 10 صور لـ أمينة خليل تبرز أنوثتها ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد خطوبتها.. أجرأ 10 صور لـ أمينة خليل تبرز أنوثتها !

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة أمينة خليل أثناء احتفالها بحفل خطوبتها؛ في أجواء عائلية مقتصرة فقط على الأهالي والمقربين. وفى هذا السياق، نعرض لكم مجموعة من الصور الفنانة أمينة خليل التى تبرز أنوثتها وجمالها. وتتميز الفنانة أمينة خليل بالأناقة والموضة المتعارف عليها لكل عام؛ فتظهر فى المهرجانات والمناسبات بفساتين غريبة لكنها مناسبة لستايلها الذي يعتمد على الجرأة. ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها بالمكياج الهادئ البسيط مع اختيار الألوان الفاتحة التي تلائم لون بشرتها. أعلنت الفنانة امينة خليل خطوبتها مساء أمس الأربعاء، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، من شاب خارج الوسط الفني. في السطور التالية من هذا التقرير، نرصد بعض المعلومات عن الفنانة أمينة خليل. وُلدت الفنانة الشابة أمينة خليل في القاهرة عام 1988، وهى شقيقة الموسيقار يحيى خليل. أحبت الفن منذ صغرها فأدخلها أهلها في دروس باليه وتعليم الغناء.. ثم دخلت بعد الثانوية العامة إلى قسم التمثيل والإخراج في الجامعة الأمريكية لتتخرج فيه عام 2009. وأحبت أن تكمل دراستها بعد الجامعة في أمريكا ولكن 8 جامعات أمريكية رفضت انضمامها، ولكنها لم تيأس فقررت الانضمام إلى ورشات تمثيل وسافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث درست في مسرح لي ستراسبرغ هناك، وعادت لتقديم أوراقها لجامعة هارفرد وذهبت إلى موسكو للدراسة في شتاء عام 2011. شاهدها المخرج مروان حامد تغني في إحدى الحفلات فرشحها للعمل مع الفنانة يسرا في مسلسل "شربات لوز" عام 2012. وفي نفس العام شاركت في مسلسل "طرف تالت" وفيلم "عشم". عام 2013 أعادت نفس التجربة مع الفنانة يسرا وشاركت في مسلسل "نكدب لو قلنا ما بينحبش" وشاركت في فيلم "المهرجان" الذي عرض في بداية عام 2014. عام 2014 شاركت في مسلسل "صاحب السعادة" الذي عرض في الموسم الرمضاني. عام 2015 شاركت في فيلم "خطة بديلة" وفيلم "سكر مرّ". عام 2016 شاركت في فيلم "خانة اليك" وقدمت دور نازلي في مسلسل "جراند أوتيل" الذي عرض في الموسم الرمضاني وحقق نجاحًا باهرًا. تزوجت أمينة خليل أخصائي الطيران الشراعي كريم الخشاب خلال عام 2015، ثم انفصلت عنه بعد فترة.

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