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عدن - ياسمين التهامي - وردنا توجيهات بصرف راتبين للجيش الوطني خلال 48 ساعة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ رئيس هيئة الاركان العامة بوزارة الدفاع الفريق الركن صغير بن عزيز، بصرف راتبين خلال ال48 الساعة القادمة. وقال مصدر خاص بوزارة الدفاع ان رئيس الاركان وجه بسرعة صرف راتبين لمنتسبي الجيش الوطني قبل حلول عيد الاضحى. يشار الى ان آخر راتب استلمه الجيش الوطني كان مرتب شهر نوفمبر العام الماضي رئيس هيئة الاركان العامة بوزارة الدفاع الفريق الركن صغير بن عزيز، بصرف راتبين خلال ال48 الساعة القادمة. وقال مصدر خاص بوزارة الدفاع ان رئيس الاركان وجه بسرعة صرف راتبين لمنتسبي الجيش الوطني قبل حلول عيد الاضحى. يشار الى ان آخر راتب استلمه الجيش الوطني كان مرتب شهر نوفمبر العام الماضي

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