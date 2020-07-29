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عدن - ياسمين التهامي - شاهد ما قاله السعوديين عن أحمد علي عبدالله صالح بعد برقيته للملك سلمان بن عبدالعزيز والاطمئنان على صحته !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ لت مواقع التواصل الاجتماعي برقية السفير أحمد علي عبدالله صالح بالملك سلمان بن عبدالعزيز والاطمئنان على صحته وقد رصد موقع المشهد الدولي بعض ماتداولته المنصات منها تويتر فقد قال الناشط السعودي عبدالعزيز الشهري عبر حسابه على تويتر ‏نجل علي عبدالله صالح يطمئن على صحه الملك سلمان وهذه ليست غريبه فهي اخلاق الكبار التي تعلمها من ابيه رغم ان المملكه قادرة على رفع العقوبات عنه وتعلم جيدا" انها فرضت بمكايده سياسيه. ولكن اخلاق هذه الاسرة تخجلنا جميعا" وماقدمته لليمن ليس بالقليل والشعب اليمني يعرف ذلك جيدا" . هذا وكانت هناك تفاعلات وردود من عدد كثير من السعوديين والعرب يشكرون السفير أحمد علي عبدالله صالح على نبل أخلاقه وطيبته فهو شبل من ذاك الاسد هذا هو الي تربى عليه وهذه هي الأسرة الكريمه هذا وقد بعث السفير أحمد علي عبدالله صالح، برقية تهنئة لجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له، متمنياً له الشفاء العاجل. وفيما يلي نص التهنئة: بسم الله الرحمن الرحيم برقية تهنئة لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية لت مواقع التواصل الاجتماعي برقية السفير أحمد علي عبدالله صالح بالملك سلمان بن عبدالعزيز والاطمئنان على صحته وقد رصد موقع المشهد الدولي بعض ماتداولته المنصات منها تويتر فقد قال الناشط السعودي عبدالعزيز الشهري عبر حسابه على تويتر ‏نجل علي عبدالله صالح يطمئن على صحه الملك سلمان وهذه ليست غريبه فهي اخلاق الكبار التي تعلمها من ابيه رغم ان المملكه قادرة على رفع العقوبات عنه وتعلم جيدا" انها فرضت بمكايده سياسيه. ولكن اخلاق هذه الاسرة تخجلنا جميعا" وماقدمته لليمن ليس بالقليل والشعب اليمني يعرف ذلك جيدا" . هذا وكانت هناك تفاعلات وردود من عدد كثير من السعوديين والعرب يشكرون السفير أحمد علي عبدالله صالح على نبل أخلاقه وطيبته فهو شبل من ذاك الاسد هذا هو الي تربى عليه وهذه هي الأسرة الكريمه هذا وقد بعث السفير أحمد علي عبدالله صالح، برقية تهنئة لجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له، متمنياً له الشفاء العاجل. وفيما يلي نص التهنئة: بسم الله الرحمن الرحيم برقية تهنئة لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني أن أعبر لجلالتكم ومن خلالكم للشعب السعودي الشقيق، عن أسمى آيات التهاني بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لكم، وأصدق الأمنيات لجلالتكم بعاجل الشفاء، سائلا الله عز وجل، في هذه الأيام المباركة، أن يمنَّ عليكم بدوام الصحة والعافية لمواصلة قيادة بلدكم وشعبكم بالحكمة والشجاعة المعهودة عنكم، لما فيه مصلحة الأمة العربية والإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. السفير/ أحمد علي عبد الله صالح الجمعة 3 ذو الحجة 1441 الموافق 24 يوليو 2020

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