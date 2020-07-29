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عدن - ياسمين التهامي - عاجل"عبر مكاتب البريد: استكمال صرف «نصف راتب» لبعض الجهات الحكومية.. وهذه الفئات غدا سيتم صرفها!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت مكاتب البريد منذ يوم امس الاثنين صرف نصف راتب المقدمة من حكومة الحوثيين "غير معترف بها دوليا" لبعض فئات موظفي الدولة في العاصمة صنعاء والمحافظات التى تخضع لسيطرتها. وقال مصدر مطلع لـ واتس نيوز أن عملية الصرف استمر صباح اليوم الثلاثاء لمتقاعدي الداخلية، والتربية والتعليم ديوان الوزارة. واضاف المصدر ان يوم غدا الاربعاء سيتم بدء صرف نصف راتب للمتقاعدين المدنيين، والنظافة، والصحة، واستكمال قوى وزارة الداخلية العاملة. المصدر دعا الموظفين إلى عدم التدافع أو التجمع بفرع واحد والتوزع في عده مكاتب البريد والالتزام بالضوابط والتعليمات والإجراءات الإحترازية والوقائية لوباء ت مكاتب البريد منذ يوم امس الاثنين صرف نصف راتب المقدمة من حكومة الحوثيين "غير معترف بها دوليا" لبعض فئات موظفي الدولة في العاصمة صنعاء والمحافظات التى تخضع لسيطرتها. وقال مصدر مطلع لـ واتس نيوز أن عملية الصرف استمر صباح اليوم الثلاثاء لمتقاعدي الداخلية، والتربية والتعليم ديوان الوزارة. واضاف المصدر ان يوم غدا الاربعاء سيتم بدء صرف نصف راتب للمتقاعدين المدنيين، والنظافة، والصحة، واستكمال قوى وزارة الداخلية العاملة. المصدر دعا الموظفين إلى عدم التدافع أو التجمع بفرع واحد والتوزع في عده مكاتب البريد والالتزام بالضوابط والتعليمات والإجراءات الإحترازية والوقائية لوباء كورونا . الجدير بالذكر ان موظفي القطاع الحكومي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين باتو لا يعرفوا نصف رواتبهم الا في المناسبات. فبات الموظف المنقطع مرتباته منذ ما يقارب 50 شهر، يدعوا ويتمنى ان يتم زيادة المناسبات والاحتفالات ليستلم ولو النصف من مرتبه ليهنى بذالك القوت وهو وعائلته.

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