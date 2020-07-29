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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي:الرئيس هادي يضع 4 شروط صعقت الزبيدي واربكت كل حساباته..لن تصدق ماهي شروط الرئيس التي قلبت الطاولة على راس الانتقالي( صورة)!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ى الرئيس هادي في مقر إقامته في ⁧‫الرياض‬⁩ السفير السعودي لدى ⁧‫اليمن‬⁩ ⁧‫محمد آل جابر‬⁩ ووضع 4 شروط لتحقيق اليات اتفاق تقاسم السلطة بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً..‬ اولا - الرئيس هادي اشترط قبل الدخول في أية إجراءات اصدار بيان من المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً للتراجع عن قرار الإدارة الذاتية، والعودة عن انقلاب ⁧‫سقطرى‬⁩، وإعادة الأموال التي نهبها الانتقالي للبنك المركزي اليمني‬ ‫ ‫ثانيا - الرئيس هادي للسفير السعودي: لا محاصصة في مقاعد الحكومة ولا نقاش فيها في الوقت الراهن، وأن ذلك سيكون مطروحاً للحوار خلال شهر من تعيين رئيس الحكومة.‬ ثالثا - الرئيس هادي يشترط توفير ضمانات لانسحاب القوات الانتقالي المدعوم إماراتياً من عدن خلال شهر بعد إصدار قرار تعيين رئيس حكومة.‬ ‫رابعا - الرئيس هادي للسفير السعودي: "لن أترك اليمن في فراغ حكومي إذا لم يسحب الانتقالي قواته خلال شهر من ⁧‫عدن‬⁩، وسأقوم بتشكيل وإعلان حكومة بدونهم. ى الرئيس هادي في مقر إقامته في ⁧‫الرياض‬⁩ السفير السعودي لدى ⁧‫اليمن‬⁩ ⁧‫محمد آل جابر‬⁩ ووضع 4 شروط لتحقيق اليات اتفاق تقاسم السلطة بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً..‬ اولا - الرئيس هادي اشترط قبل الدخول في أية إجراءات اصدار بيان من المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً للتراجع عن قرار الإدارة الذاتية، والعودة عن انقلاب ⁧‫سقطرى‬⁩، وإعادة الأموال التي نهبها الانتقالي للبنك المركزي اليمني‬ ‫ ‫ثانيا - الرئيس هادي للسفير السعودي: لا محاصصة في مقاعد الحكومة ولا نقاش فيها في الوقت الراهن، وأن ذلك سيكون مطروحاً للحوار خلال شهر من تعيين رئيس الحكومة.‬ ثالثا - الرئيس هادي يشترط توفير ضمانات لانسحاب القوات الانتقالي المدعوم إماراتياً من عدن خلال شهر بعد إصدار قرار تعيين رئيس حكومة.‬ ‫رابعا - الرئيس هادي للسفير السعودي: "لن أترك اليمن في فراغ حكومي إذا لم يسحب الانتقالي قواته خلال شهر من ⁧‫عدن‬⁩، وسأقوم بتشكيل وإعلان حكومة بدونهم.

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