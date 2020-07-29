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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وخطير جدا:ليس ضاحي خلفان ولا فهد الشليمي..اشهر مذيع قناة الجزيرة يكشف الشخصية الخليجية الباروة التي تكره اليمنيين وتحتقرهم..لن تصدق من هو !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ الإعلامي البارز والمذيع المعروف بقناة “الجزيرة” جمال ريان، اليمنيين والسعوديين من المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي واستغلاله الوضع الحالي لإثارة الفتنة بين الإعلامي البارز والمذيع المعروف بقناة “الجزيرة” جمال ريان، اليمنيين والسعوديين من المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي واستغلاله الوضع الحالي لإثارة الفتنة بين السعودية ومحيطها الخليجي. “ريان” وفي تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي، حذر السعوديين من استخدام البذيء حمد المزروعي لحسابات وهمية تخوض في أعراض خصوم الإمارات وتحمل صور الملك سلمان وولي عهده أو علم المملكة ليوهم، المتابعين بأن الهجوم من السعودية. واشار ريان الى ان هذا الشخص يكن العداء الشديد للقيادات اليمنية التي تعارض الافكار الاماراتية واطماعها في احتلال الجنوب .

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