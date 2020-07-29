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ورد للتو : ولي العهد السعودي يصعق الرئيس هادي والجنرال الاحمر ويباغت الوزراء بطلب صادم لا يخطر على البال.. لن تصدق ماذا طلب وكيف كان رد الوزراء !

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عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو : ولي العهد السعودي يصعق الرئيس هادي والجنرال الاحمر ويباغت الوزراء بطلب صادم لا يخطر على البال.. لن تصدق ماذا طلب وكيف كان رد الوزراء !

 

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جديد اب برس

 

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الناشط السياسي والمسؤول السابق في السلطة المحلية بمحافظة المهرة عادل الحسني أن ولي العهد السعودي طلب عبر سفيره لدى اليمن محمد آل جابر من مسؤولي الحكومة الشرعية الهجوم إعلاميا على قطر، والاشادة بالسعودية والامارات. وقال الحسني في تغريدة على حسابه بموقع تويتر نقلا عن مصدر رئاسي: إن “السفير السعودي محمد آل جابر طلب من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء في الحكومة الشرعية مهاجمة قطر إعلامياً والوقوف إلى جانب والإمارات”. وأضاف: “رد الكثير من الوزراء بأن هذا شأن خليجي لا ناقة لنا فيه ولا جمل، فكان كلام السفير السعودي هذه تعليمات سمو الأمير محمد بن سلمان”.
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