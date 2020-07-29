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عدن - ياسمين التهامي - مشروب قبل النوم يفقدك 10 كيلوجرامات شهريا ويقضي على الكرش والأرداف !
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جديد اب برس
كثر المشاكل التي يعاني منها البعض هي تراكم الدهون في مناطق معينة من الجسم، و بالتالي اتباع وصفة غذائية أو نظام غذائي معين قد يفسد تناسق الجسم، لأن الأنظمة الغذائية لا تركز على مناطق معينة من الجسم و إنما تعمل على التخسيس الكامل. الدهون المتراكمة في منطقة البطن و الأرداف هي هاجس يؤرق بعض الأشخاص الذين يعانون من السمنة، لأن هناك وصفات و أنظمة غذائية للتخسيس تعمل على فقدان الوزن لكنها لا تساعد بشكل فعال في القضاء على الكرش و دهون الأرداف ويبحث بعض الأشخاص الذين يرغبون بالتخلص من الكرشعلى وصفات فعالة للقضاء عليه، و كذلك دهون الأرداف، و من خلال موقع مصر فايف نقدم لكم وصفة سحرية فعالة جداً للقضاء على الكرش و الأرداف دون الحاجة لاتباع رجيم أو حمية غذائية. مشروب العسل و الثوم يساعدك على فقدان 10 كيلو جرام في شهر واحد فقط إذا تم تناوله يومياً قبل النوم، وستجدون نتائج فعالة جداً دون اتباع وصفة غذائية معينة أو رجيم للتخسيس. الطريقة: يتم هرس فص من الثوم و وضعه في كوب ماء دافئ مع ملعقة من العسل الطبيعي، و تناول هذا المشروب يومياً قبل النوم و ستجدون نتائج رائعة.
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