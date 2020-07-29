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عدن - ياسمين التهامي - بعد وصول جباري إلى المهرة.. السعودية تصدر قائمة بقيادات في الشرعية ممنوعين من مغادرة الأراضي اليمنية والسفر إلى الخارج !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت مصادر دبلوماسية يمنية بالعاصمة الرياض بأن السلطات السعودية أصدرت قائمة بعدد من أسماء القيادات في الحكومة الشرعية لمنعهم من مغادرة الأراضي اليمنية و السفر إلى الخارج . وبينت المصادر بأن توجيهات سعودية صدرت للقوات السعودية المتواجدة بمحافظة المهرة شرق اليمن والمسيطرة على المنفذ الحدودي مع سلطنة عمان بالقبض على قيادات في الحكومة الشرعية إذا ما حاولت مغادرة الأراضي اليمنية بتجاه سلطنة عمان عبر منفذ شحن . وأشارت المصادر إلى ضم القائمة قيادات رفيعة في الحكومة الشرعية يتقدمهم نائب رئيس مجلس النواب اليمني ومستشار الرئيس عبد العزيز جباري ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري ووزير النقل السابق صالح الجبواني . وأوضحت المصادر بأن السلطات السعودية اعتبرت تلك القيادات من المؤثرة على الدور السعودي في اليمن ولا سيما في الوصول لاتفاق نهائي لاتفاق الرياض والذي تشرف عليه السعودية بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا . السعودية تصدر قائمة بقيادات في الشرعية وأكدت المصادر أن القائمة شملت أيضا مشايخ وشخصيات رفيعة في محافظة المهرة يتقدمهم وكيل محافظة المهرة الأسبق الشيخ علي سالم الحريزي ورئيس لجنة الاعتصام السلمي بالمهرة عامر سعد كلشات ت مصادر دبلوماسية يمنية بالعاصمة الرياض بأن السلطات السعودية أصدرت قائمة بعدد من أسماء القيادات في الحكومة الشرعية لمنعهم من مغادرة الأراضي اليمنية و السفر إلى الخارج . وبينت المصادر بأن توجيهات سعودية صدرت للقوات السعودية المتواجدة بمحافظة المهرة شرق اليمن والمسيطرة على المنفذ الحدودي مع سلطنة عمان بالقبض على قيادات في الحكومة الشرعية إذا ما حاولت مغادرة الأراضي اليمنية بتجاه سلطنة عمان عبر منفذ شحن . وأشارت المصادر إلى ضم القائمة قيادات رفيعة في الحكومة الشرعية يتقدمهم نائب رئيس مجلس النواب اليمني ومستشار الرئيس عبد العزيز جباري ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري ووزير النقل السابق صالح الجبواني . وأوضحت المصادر بأن السلطات السعودية اعتبرت تلك القيادات من المؤثرة على الدور السعودي في اليمن ولا سيما في الوصول لاتفاق نهائي لاتفاق الرياض والذي تشرف عليه السعودية بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا . السعودية تصدر قائمة بقيادات في الشرعية وأكدت المصادر أن القائمة شملت أيضا مشايخ وشخصيات رفيعة في محافظة المهرة يتقدمهم وكيل محافظة المهرة الأسبق الشيخ علي سالم الحريزي ورئيس لجنة الاعتصام السلمي بالمهرة عامر سعد كلشات

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