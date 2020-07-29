شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن 14 طعاماً لا تأكلها أبداً دون طهيها.. تعرف على مخاطرها القاتله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تختلف أذواق البشر في الأطعمة، ما بين خضراوات ولحوم ومأكولات بحرية، كما تختلف طرق الطهي كذلك، بين المطهي جيدا ومتوسط الطهي، وقد يتناول البعض طعاما نيئا.

إليك أطعمة لا يُنصح بأكلها نيئة أبدا بسبب مخاطرها على صحتك:

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• 14 طعاماً لا تأكلها أبداً دون طهيها.. تعرف على مخاطرها القاتله

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1- السوشي: السوشي غني بالفيتامينات وأحماض أوميجا 3، ‏ويُجهز من الأسماك خالية الدهون والخضراوات والأفوكادو، لكنه قد يحتوي على بكتيريا وطفيليات تسبب القيء والإسهال وآلام المعدة، ويجب على الأطفال والحوامل والمرضعات ومن يعاني من مشاكل المناعة تجنب الأسماك النيئة أو غير المطبوخة جيدًا.

2- المحار: إذا لم يتم طهي المحار جيدا فقد تتسبب الفيروسات والبكتيريا التي يحملها معه من المياه، في إصابة من يتناولها، كما يمكنه أن ينقل عدوى سامة جدا للإنسان، إضافة إلى إصابة الكبد بالتهاب الكبد الوبائي A، فعليك بطهي المحار جيدا قبل تناوله.

3- سيفيتشي: سيفيتشي طبق مكون من مأكولات بحرية نيئة متبلة بعصير الليمون، وهو يشبه السوشي، ويحضَّر مع البصل والخضار، وهناك احتمال أن يحتوي على بكتيريا وطفيليات تسبب التسمم الغذائي، فعليك بطهي تلك المأكولات البحرية عند 63 درجة مئوية، ولإعادة تسخينها عند درجة أعلى من 70 مئوية.

4- ستيك اللحم أو الدجاج: لا بأس إذا كنت ممن لا يحبون اللحم مطبوخا جيدًا، لكن لا تتناوله نيئا، ستيك التارتار مكون من شريحة لحم أو دجاج غير مطهي مع الرز، قد يتسبب لمن يأكلونه في تسمم غذائي، فقد تحمل اللحوم جميع أنواع البكتيريا من اي كولاي وسالمونيلا، ما يعرض صحتك للخطر، تأكد من طهي اللحوم جيدا

5- البيض النيئ: قد يحتوي البيض الطازج على بكتيريا سالمونيلا التي تسبب التسمم الغذائي، وأفضل طريقة لحمايتك، أن تتأكد من طهي البيض جيدا، واحفظه أو الأطعمة التي تحتوي عليها في الثلاجة بعد الطهي مباشرةً، ويمكن استخدام البيض المبستر في الوصفات التي تحتاج بيضا.

6- الطحين والعجين: قد يكون لذيذا أن تتذوق الحلويات والمخبوزات، لكن كل ما يحتوي على طحين غير مخبوز فهو يضر بصحتك، فقد يحتوي الطحين على بكتيريا مثل اي كولاي، التي تصيب القولون، فلا تتناول العجين أو الطحين دون طهي، ولا تضيفهما إلى الأطعمة التي لن يتم طهيها.

7- البطاطا : البطاطا النيئة التي تحولت إلى اللون الأخضر تحتوي على مادة سولانين، وقد تسبب الإسهال والحمى والصداع والقيء، لا تأكلها نيئة أبدا، تخلص من الجزء الأخضر واغسل البطاطا قبل تحضيرها، وقم بطهيها جيدا.

8- الفاصوليا الحمراء: لو أكلت 4 إلى 5 حبات فاصوليا حمراء نيئة فقد تمرض بشدة، لأن الفاصوليا - وخاصة الحمراء – تحتوي على بروتين ضار يسمى فول ليسين ويتلاشى أثناء الطهي. عليك نقع الفاصوليا النيئة 5 ساعات على الأقل وتصفيتها ثم غليها لمدة 30 دقيقة أخرى، علما بأن الفاصوليا المعلبة آمنة.

9- الفاصوليا البيضاء : يوجد سم السيانيد الطبيعي في بعض الأطعمة والنباتات منها الفاصوليا البيضاء، ولا يمرض الإنسان إلا إذا تناول ما يعادل 400 جرام من الفاصوليا البيضاء نيئة. لتحمي نفسك انقع حبوب الفاصوليا البيضاء طوال الليل، واتركها على الأقل لمدة ساعتين قبل تناولها.

10- اللوز : يحتوي اللوز المُر على سم السيانيد مثل حبوب الفاصوليا البيضاء، ولو تناولت حفنة منه نيئة قد تصاب بالمرض، لكن اطمئن، فاللوز الذي تحصل عليه في المتاجر هو لوز حلو آمن للأكل.

11- الفطر البري: تحتوي بعض أنواع الفطر البرية على سمّي "اجاراتين" و"اماتوكسين" اللذين يمكن أن يسببا تلفا للكبد ومشاكل صحية أخرى. وحتى الفطر العادي الذي لا يحتوي على هذه السموم قد يسبب القيء والإسهال وآلام المعدة إذا لم يُنظف قبل الأكل.

12- القلقاس: يجب أن يؤكل القلقاس مطبوخا فقط، لأنه يحتوي على مركبات سامة تسمى الأكسالات التي يمكن أن تسبب تورمًا وتهيجًا في الشفاه والفم والحلق، ويساعد طبخ القلقاس - خاصة مع الحليب - على تقليل تأثير هذه السموم.

13- الكاسافا: مثل اللوز المر والفاصوليا البيضاء، تحتوي الكاسافا الخام على آثار السيانيد، لكن إذا تم تقشير الجذور وطهيها جيدًا، فهي آمنة للأكل وإلا فإن تناولها نيئة أو غير مطبوخة جيدًا، قد يؤدي إلى إسهال وآلام بالمعدة والقيء.

14- أوراق الراوند: غالبًا ما تُستخدم سيقان الراوند - الشبيهة بالكرفس - لصنع المخبوزات وهي آمنة للأكل، لكن أوراقها بها حمض الأكساليك السام، وقد تسبب لمتناولها حرقانا في الفم وصعوبة في التنفس، وإسهالا، وآلاما في المعدة.