شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اطلالة جريئة وصادمة للفنانة "هنا الزاهد" بفستان شفاف ..شاهد الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة للأنظار.

وتألقت هنا الزاهد مرتدية توب باللون الوردي بشكل التايجر، ونسقت معه فستان أبيض مكشوف فوق الركبة.

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كما تركت خصلات شعرها الذهبي منسدلا بطريقة متطايرة، وحملت حقيبة تريكو باللون البيج لاستكمال إطلالتها.

ووضعت هنا الزاهد بعض اللمسات البسيطة واختارت اللون البيج في الشفاه.