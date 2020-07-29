شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وخطير:الرئيس هادي يضع 4 شروط صعقت الزبيدي واربكت كل حساباته..لن تصدق ماهي شروط الرئيس التي قلبت الطاولة على راس الانتقالي( صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير:الرئيس هادي يضع 4 شروط صعقت الزبيدي واربكت كل حساباته..لن تصدق ماهي شروط الرئيس التي قلبت الطاولة على راس الانتقالي( صورة)

التقى الرئيس هادي في مقر إقامته في ⁧‫الرياض‬⁩ السفير السعودي لدى ⁧‫اليمن‬⁩ ⁧‫محمد آل جابر‬⁩ ووضع 4 شروط لتحقيق اليات اتفاق تقاسم السلطة بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً..‬

اولا - الرئيس هادي اشترط قبل الدخول في أية إجراءات اصدار بيان من المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً للتراجع عن قرار الإدارة الذاتية، والعودة عن انقلاب ⁧‫سقطرى‬⁩، وإعادة الأموال التي نهبها الانتقالي للبنك المركزي اليمني‬ ‫ ‫ثانيا - الرئيس هادي للسفير السعودي: لا محاصصة في مقاعد الحكومة ولا نقاش فيها في الوقت الراهن، وأن ذلك سيكون مطروحاً للحوار خلال شهر من تعيين رئيس الحكومة.‬ =========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: عاجل وهااام: بشرى سعودية سارة ولكنها ليست لكل ابناء اليمن وانما لأبناء المحافظات الجنوبية فقط ( صورة ) عاجل وفي غاية الخطورة: ابو علي الحاكم يوجه للسعودية ضربة قاصمة للظهر على حدودها..لن تصدق ماذا فعل ابو علي الحاكم ..شاهد ( صورة صادمة ) عاجل وخطير جدا:ليس ضاحي خلفان ولا فهد الشليمي..اشهر مذيع قناة الجزيرة يكشف الشخصية الخليجية الباروة التي تكره اليمنيين وتحتقرهم..لن تصدق من هو عاجل وخطير:الرئيس هادي يضع 4 شروط صعقت الزبيدي واربكت كل حساباته..لن تصدق ماهي شروط الرئيس التي قلبت الطاولة على راس الانتقالي( صورة) فاكهة يمنية لذيذة يطلقون عليها فاكهة الملوك اذا تناولتها على الريق او قبل النوم ستجعلك فحل كالثور وتشبع رغبة زوجتك..كما انها تعالج 8 أمراض خطيرة سعوديات في ريعان الشباب يشعلن كل مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامهن بعمل صعق الجميع..والسلطات تتدخل بشكل عاجل ( صورة + فيديو صادم للجميع ) Advertisements عاجل:مهدي المشاط يباغت كل ابناء المحافظات الشمالية بعمل خسيس جعل الشماليين يبكون من شدة القهر..لن تصدق ماذا فعل المشاط قبل عيد الاضحى المبارك عاجل:وزير الدفاع المصري يباغت السعودية والامارات ويثلج صدور كل ابناء اليمن شمالا وجنوبا بهذا القرار الشجاع الذي اسعد كل يمني ( نص القرار ) ليست الكبسة ولا السلتة ولا العصيدة:سعوديين وخليجيين وعراقيين يتهافتون على وجبة يمنية شهيرة لأنها تقوي رغبتهم الجنسية وتخلصهم من 6 أمراض خطيرة عاجل:المغتربين اليمنيين يثيرون اعجاب الملك سلمان وكل حكام الخليج بعمل بطولي نادر لا يخطر على البال..لن تصدق ماذا فعل اليمنيين في السعودية ( صورة مؤثرة ) جريمة مروعة هزت السموات والارض..2 مجرمين يفصلون رأش شاب عربي عن جسده..وعندما فتحت الشرطة التحقيق كانت المفاجئة التي صدمت الجميع ( صورة ) عاجل وفي غاية الخطورة: فنانة مشهورة وفي غاية الجمال تحتقر اليمنيين وتقول إن وجوههم قبيحة تشبه صفار البيض..لن تصدق من هي ولماذا تحتقر اليمنيين( صورة ) ‫ثالثا - الرئيس هادي يشترط توفير ضمانات لانسحاب القوات الانتقالي المدعوم إماراتياً من عدن خلال شهر بعد إصدار قرار تعيين رئيس حكومة.‬ ‫رابعا - الرئيس هادي للسفير السعودي: "لن أترك اليمن في فراغ حكومي إذا لم يسحب الانتقالي قواته خلال شهر من ⁧‫عدن‬⁩، وسأقوم بتشكيل وإعلان حكومة بدونهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وخطير:الرئيس هادي يضع 4 شروط صعقت الزبيدي واربكت كل حساباته..لن تصدق ماهي شروط الرئيس التي قلبت الطاولة على راس الانتقالي( صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.