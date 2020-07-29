شكرا لبحثكم عن خبر بن فريد: تقرير المصير الخيار الأمثل لتحديد مستقبل الجنوب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا، أحمد عمر بن ‏فريد، أن تقرير المصير الخيار الأمثل لتحديد مستقبل الجنوب.

وكتب بن فريد تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها: "بالرغم من أن قضايا الأوطان لا تخضع للتصويت، لكننا دائما نقول أننا نحترم إرادة شعب الجنوب العربي وما يقرره لمصيره بنفسه دون ضغط أو إكراه".

واضاف: "على هذا الأساس نتحدى قوى فرض الوحدة بالقوة أن تقبل هذا الخيار وتقر به بصفته حق مشروع دوليا لنرى ماذا سيقرر الشعب ومن سيحترم قراره ومن سيقف ضده".