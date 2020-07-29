شكرا لبحثكم عن خبر بن فريد: تقرير المصير الخيار الأمثل لتحديد مستقبل الجنوب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أكد رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا، أحمد عمر بن فريد، أن تقرير المصير الخيار الأمثل لتحديد مستقبل الجنوب.
وكتب بن فريد تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها: "بالرغم من أن قضايا الأوطان لا تخضع للتصويت، لكننا دائما نقول أننا نحترم إرادة شعب الجنوب العربي وما يقرره لمصيره بنفسه دون ضغط أو إكراه".
واضاف: "على هذا الأساس نتحدى قوى فرض الوحدة بالقوة أن تقبل هذا الخيار وتقر به بصفته حق مشروع دوليا لنرى ماذا سيقرر الشعب ومن سيحترم قراره ومن سيقف ضده".
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