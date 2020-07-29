شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما قالته إسرائيل عن " طبيب الغلابة " وهكذا وصفته ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نعت إسرائيل الطبيب محمد مشالي الملقب بـ #طبيب_الغلابة ، حيث وصفته بأنه ملاك ومصدر إلهام في عمل الخير.

وكانت صفحة إسرائيل بالعربية الناطقة باسم الخارجية الإسرائيلية للعالم العربي قد كتبت على صفحتها على تويتر : " يقال إن فعل الخير هو أفضل عبادة يمكن أن نقدمها لله. . عسى أن تكون هذه المقولة مصدر إلهام في هذا الظرف ورحم الله #طبيب_الغلابه وأسكنه فسيح جناته".

وأضافت ما أحوجنا إلى مثل هؤلاء الملائكة الذين زرع الله في قلوبهم الرحمة والشفقة.. هذه هي الإخوة في الإنسانية تجمعنا في عمل الخير.

وكان #طبيب_الغلابة قد وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، حيث أكد هاشم القماش، سكرتير عيادة الدكتور محمد مشالي، طبيب الغلابة، أنه توفي بسبب هبوط مفاجئ في الدورة الدموية.

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وأضاف أن مشالي كان في عيادته واستقبل مرضاه بشكل حتى يوم الأحد الماضي في التاسعة مساء، وكان لا يشعر بأي إرهاق.

وأوضح أن عيادة طبيب الغلابة لأول مرة تغلق الإثنين بعد شعوره بإرهاق، حيث رفض نجله وزوجته ذهابه إلى العيادة، وطلبا منه الراحة، حتى توفى في الساعات الأولى صباح الاثنين.

وكان وسم "#طبيب_الغلابة" قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي تزامنا مع إعلان خبر وفاته.

وتداول النشطاء الخبر مع كلمات التعازي، وكان من أبرزها: "اللهم ارحمه كما كان رحيماً بعبادك الفقراء، واجعله أغنى أغنياء جنّتك، طِبت حياً وميتاً ورحمك الله".