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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة استكمال مشروع الربط الشبكي الإلكتروني لكليات جامعة عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش وزير الإتصالات وتقنية المعلومات، المهندس، لطفي باشريف، اليوم، مع رئيس جامعة عدن، الدكتور، الخضر لصور، استكمال مشروع الربط الشبكي الإلكتروني لكليات ومرافق الجامعة، بما يسهم في تطوير أدائها التعليمي بشكل يتواكب مع مستجدات تقنية المعلومات، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
وناقشا المرحلتين الثانية والثالثة من الربط الشبكي لكليات جامعة عدن، بعد انتهاء المرحلة الأولى، خلال الفترة الماضية، واحتياجات ومتطلبات المراحل التالية، وتجهيزاتها الفنية.
وأشار رئيس جامعة عدن الى أن عملية الربط الإلكتروني ستنعكس بإيجابية على السجل الأكاديمي في الجامعة، وعلى أداء نظام التعليم عن بُعد التابع لجامعة عدن، بالإضافة للتعليم عبر المنصات الإلكترونية التي بدأتها الجامعة خلال الفترة الأخيرة، بعد تفشي جائحة كورونا، كما ستتيح لكافة أعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة في الجامعة وطلابها ومنتسبيها بطائق إلكترونية وبريد خاص (إيميلات) تابعة للجامعة تسهل عملية التواصل، والحصول على آخر الأبحاث العلمية والتواصل من خلالها مع باقي الصروح التعليمية والأكاديمية في الداخل والخارج.
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