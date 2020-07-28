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معمر الارياني يدين استمرار مليشيا الحوثي في تجنيد الأطفال بمناطق سيطرتها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

معمر الارياني يدين استمرار مليشيا الحوثي في تجنيد الأطفال بمناطق سيطرتها

متابعات_ الخليج 365

أدان وزير الإعلام معمر الارياني جريمة اختطاف المليشيا الحوثية المدعومة من ايران للطفل عبدالعزيز الذرحاني -من مديرية جبن بمحافظة الضالع- وتجنيده والزج به في جبهات القتال وغيره الآلاف من أطفال اليمن في مناطق سيطرتها.

 

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‏واشار الى ان الطفل الذرحاني واحد من آلاف الأطفال من أقرانه الذين عادوا الى اسرهم اشلاء أو في صناديق فارغة او باعاقات بدنية ونفسية بعد ان اختطفتهم مليشيا الحوثي وغسلت عقولهم واستدرجتهم لجبهات القتال ثم دفعت بهم لمحارق الموت خدمة للمشروع التوسعي الايراني.

 

‏وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان وحماية الطفل بموقف حازم إزاء هذه الجريمة البشعة وكافة جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي بحق أطفال اليمن التي تمثل انتهاك غير مسبوق لقواعد القانون الدولي الانساني التي تحرم تجنيد الاطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية .

 

وكان ‏اهالي مديرية جبن بمحافظة الضالع شيعوا اليوم الطفل عبدالعزيز الذرحاني (13عام) الذي اختفى عن أسرته وأعلنت بدورها فقدانه ورصد مكافئة مالية لمن يعثر عليه، قبل أن تتفاجئ بوصوله بعد عشرة ايام من اختفائه في صندوق جثة هامدة بعد أن اختطفته مليشيا الحوثي وزجت به في جبهات القتال.

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