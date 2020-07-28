أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاثنين الموافق 27 يوليو 2020 وهي كالتالي :

قصف حوثي على القرى السكنية ومزارع المواطنين في الجاح جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/492723/ هيئة الأدوية تحذر من أربعة منتجات طبية خطرة https://www.elyamnelaraby.com/492730/ قيادي حوثي يمارس عمليات تعذيب في أحد سجون ريمة https://www.elyamnelaraby.com/492733 مليشيا الحوثي تنهب دار للقران الكريم في إب وتستولي عليه https://www.elyamnelaraby.com/492738/ Advertisements بيان هام عن لقاء قيادة الانتقالي بمقادمة قبائل حضرموت .. النص https://www.elyamnelaraby.com/492752/ قصف صاروخي ومدفعي يستهدف مواقع للمليشيا برازح في صعدة https://www.elyamnelaraby.com/492753/ غريفيث يطالب جميع الأطراف في اليمن بحماية المدنيين https://www.elyamnelaraby.com/492782/ مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في اشتباكات قبلية بحضرموت https://www.elyamnelaraby.com/492786/ الصحة تعلن جاهزية مراكز العزل لاستقبال أي حالات مصابة بكورونا https://www.elyamnelaraby.com/492801/

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