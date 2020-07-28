إشهار الهيئة التنسيقية للأندية الحضرمية حول العالم وبحضور الشيخ عبدالله بقشان والمهندس أحمد باشويه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

ضمن إطار توحيد جهود الطلاب المبتعثين في الخارج وتعزيز التعاون فيما بينهم لتنفيذ برامجهم المشتركة و التي تهدف الى خدمة حضرموت وأبنائها تم مساء هذا اليوم الثلاثاء تدشين [الهيئة التنسيقية للأندية الحضرمية حول العالم] عبر منصة الزوم.

في البداية ألقى محمد بن فلوقه كلمته الترحيبية للحاضرين الذي أدار الإجتماع ببراعة، وأشاد بباني نهضة حضرموت الشيخ المهندس عبدالله بقشان على جهوده في إنجاح هذه الفكرة ودعمه لهذه الهيئة التنسيقية التي لطالما يحلم بها كافة الطلاب .

ومن ثم أتيحت الفرصة لكل رؤساء أندية الحضارم حول العالم للتحدث عن فكرة وأهداف هذه الهيئة التنسيقية للأندية الحضرمية وما هو دورها الكبير الذي ستحدثه في الأيام القادمة .

حيث ستضم هذه الهيئة ممثلين ونخب متميزة من الطلاب الحضارم .

ختاما هنئ الشيخ عبدالله بقشان و المهندس أحمد باشويه جهود أعضاء الهيئة وأكدو أن مؤسسة حضرموت للتنمية ستضل واقفه ومساندة مع أبناءها الطلاب في كافة المجالات .

حضر التدشين:

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-الشيخ الوالد المهندس/ عبدالله بقشان

-المهندس/ أحمد باشوية

-ممثلين الهيئة التنسيقية من الدول التالية:

كندا: أحمد بافجيش و محمد بن فلوقه.

امريكا : علي بن هيازع

فرنسا: عوض بن شملان و حسام الدين الخفاجي

ماليزيا : عبدالله باوزير و عبدالله باحشوان

اليابان: هاني بوعمر

الهند : خالد باحشوان و سعيد بادغيش

السعودية : عادل باريان و عوض باشعيب

مصر : جمال باراس و إسطنبول باعباد

الأردن : عبدالله بارعية و علاء بن عبدات

السودان : معاذ التميمي و محمد هادي