شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة توجه صفعة جديدة للتحالف ببثها خبر هام عن هذا الحدث في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشار مراسل الجزيرة لدى اليمن سمير النمري بأن محافظات جنوب اليمن وجهت صفعة جديدة للتحالف السعودي الإماراتي ورفضها الخضوع للمال المدنس من الريال السعودي والدرهم الإماراتي وقال النمري في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بأنه “بعد صفعة المهرة: وجهت محافظة أبين جنوبي اليمن اليوم صفعة أخرى للتحالف السعودي الإماراتي وخرج الآلاف من أبنائها في مسيرة عفوية داعمة للشرعية والوحدة اليمنية. ” Advertisements الجزيرة توجه صفعة جديدة للتحالف ببثها

واختتم النمري تغريدته بقوله ” رسالة مفادها أن محافظات الجنوب اليمني لن تركع مقابل الدراهم الإماراتية والريالات السعودية التخريبية.”

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