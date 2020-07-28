عاجل وردنا الآن من حكومة صنعاء خبر محزن للغاية وكارثة ستحل على الجميع (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - ثمن وزير الصحة العامة والسكان في حكومة صنعاء الدكتور طه المتوكل اليوم الثلاثاء، المساعدات الطبية المقدمة من سلطنة عمان الشقيقة والجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول أخرى في ظل معاناة الشعب اليمني نتيجة العدوان والحصار.”حسب تعبيره”



وأوضح وزير الصحة في تصريح أن شحنة المساعدات التي تحتوي معدات صحية حديثة وأجهزة تنفس اصطناعي متطورة ووسائل وقاية وأدوية وصلت إلى مخازن وزارة الصحة بعد نحو 3 أشهر من تعطيل نقلها من سلطنة عمان إلى اليمن.





وأشار المتوكل إلى أن الأمم المتحدة تنصلت عن واجبها في نقل شحنة المساعدات الطبية وبقيت عالقة في سلطنة عمان مدة تزيد عن 3 أشهر، كما تنصلت عن واجبها في تقديم المساعدات الطبية لليمن في مواجهة جائحة كورونا.



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ودعا وزير الصحة في حكومة صنعاء، دول العالم العربي والإسلامي ودول العالم الحرة إلى كسر الحصار والمبادرة بتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني، الذي يفتقر اليوم للوقود الضروري لتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية بسبب منع تحالف العدوان دخول سفن المشتقات النفطية.





وفي السياق ذاته قدر الدكتور المتوكل، جهود وفد صنعاء والدور البارز الذي قام به في البحث وتوفير المساعدات الإنسانية وسبل إيصالها إلى صنعاء بالتعاون مع جهات دولية مختلفة وفي مقدمتها سلطنة عمان خاصة في ظل تلاعب ومماطلة من قبل المنظمة الأممية في توفير الاحتياجات الضرورية للقطاع الصحي الذي خرجت 93% من معداته لانتهاء عمرها الافتراضي نتيجة 6 سنوات من العدوان والحصار.

