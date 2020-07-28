شكرا لمتابعة خبر عن عراك يتطور إلى مواجهات مسلحة عنيفة .. بين قبليين تخلف قتلى وجرحى في إب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء، بأن عراك بين عدة أشخاص، تطور إلى مواجهات مسلحة بين قبليين، خلفت قتلى وجرحى بمحافظة إب.

وذكرت المصادر لـ المشهد اليمني ، أن اشتباكات ومضراية وعراك بالأيدي بين شخص من بيت عاطف و آخرين من السميعه، بمنطقة النجد الاحمر، التابعة لمديرية السياني، تطورت إلى اشتباكات مسلحة خلفت قتيل وخمسة جرحى من الجانبين.

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وبينت المصادر أن الاشتباكات أدت إلى وقوع قتيل ومصاب من بيت الشلح و إصابة أربعة جرحى من بيت السميعي. ولفتت المصادر إلى أن مجاميع مسلحة من بيت عاطف وبيت الشلح اطلقوا النار على سيارة الشيخ أحمد محسن السميعى أثناء مرورها فى الطريق الرابط بين النجد اﻷحمر وقرية السميعة (المجعاره).

ونوهت المصادر بأن قوات الأمن في المديرية قامت بتعقب الجناة ومحاصرة قرية بيت السميعى.

وتشهد المحافظة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، انفلات أمني وأعمال قتل وعنف ونهب وسرقات وجرائم جنائية أخرى، بشكل متكرر.