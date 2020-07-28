شكرا لمتابعة خبر عن وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية : يطالب الشرعية والمجلس الانتقالي بهذا الامر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعاء وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية، انور قرقاش، الثلاثاء، إلى تقديم تنازلات متبادلة بين هادي والانتقالي لتنفيذ اتفاق الرياض الجديد بشأن تقاسم الحكومة.

وطالب قرقاش حكومة هادي ، بمزيد من الثقة ببلاده .

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وجاء تعليق قرقاش بعد ساعات على انباء عن اجبار السعودية الانتقالي وهادي على القبول بصيغة اتفاق لتقاسم حصة الجنوب في حكومة مرتقب تشكيلها بين الشمال والجنوب في اليمن.

وكان مصدر حكومي اكد إن السلطات السعودية سلمت الرئيس عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا صيغة جديدة من اتفاق الرياض.

وأضاف المصدر أن الصيغة الجديدة للاتفاق تتضمن البدء في تشكيل حكومة جديدة بمشاركة المجلس الانتقالي والمكونات السياسية.

وبحسب المصدر نفسه، فإن المجلس الانتقالي قدم وعودا بإلغاء إعلان الإدارة الذاتية إذا تم الاتفاق.