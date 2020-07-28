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عدن - ياسمين التهامي - شاهد قناة الجزيرة توجه صفعة جديدة للتحالف ببثها خبر هام عن هذا الحدث في اليمن !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ مراسل الجزيرة لدى اليمن سمير النمري بأن محافظات جنوب اليمن وجهت صفعة جديدة للتحالف السعودي الإماراتي ورفضها الخضوع للمال المدنس من الريال السعودي والدرهم الإماراتي وقال النمري في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بأنه “بعد صفعة المهرة: وجهت محافظة أبين جنوبي اليمن اليوم صفعة أخرى للتحالف السعودي الإماراتي وخرج الآلاف من أبنائها في مسيرة عفوية داعمة للشرعية والوحدة اليمنية. ” الجزيرة توجه صفعة جديدة للتحالف ببثها واختتم النمري تغريدته بقوله ” رسالة مفادها أن محافظات الجنوب اليمني لن تركع مقابل الدراهم الإماراتية والريالات مراسل الجزيرة لدى اليمن سمير النمري بأن محافظات جنوب اليمن وجهت صفعة جديدة للتحالف السعودي الإماراتي ورفضها الخضوع للمال المدنس من الريال السعودي والدرهم الإماراتي وقال النمري في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بأنه “بعد صفعة المهرة: وجهت محافظة أبين جنوبي اليمن اليوم صفعة أخرى للتحالف السعودي الإماراتي وخرج الآلاف من أبنائها في مسيرة عفوية داعمة للشرعية والوحدة اليمنية. ” الجزيرة توجه صفعة جديدة للتحالف ببثها واختتم النمري تغريدته بقوله ” رسالة مفادها أن محافظات الجنوب اليمني لن تركع مقابل الدراهم الإماراتية والريالات السعودية التخريبية.”

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