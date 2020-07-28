شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن معتقلات سرية تديرها الامارات خارج الحدود اليمنية تستخدمها أبوظبي لاحتجاز وتعذيب اليمنيين وأنباء عن اطلاق معتقلين يمنيين تعرضوا لتعذيب وحشي في هذه السجون ؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الكشف عن معتقلات سرية تديرها الامارات خارج الحدود اليمنية تستخدمها أبوظبي لاحتجاز وتعذيب اليمنيين وأنباء عن اطلاق معتقلين يمنيين تعرضوا لتعذيب وحشي في هذه السجون ؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت المحامية والناشطة الحقوقية هدى الصراري في سلسلة تغريدات لها على صفحتها الرسمية على موقع التدوين المصغر ” تويتر ” إطلاق الإمارات أحد شريكي التحالف في حربها على اليمن عدد من المعتقلين والمخفيين قسرا في معتقلات سرية خارج اليمن . وقالت الصراري في تغريداتها بأنه تم ” اطلاق سراح عدد من المخفيين قسرا منذ5سنوات تم اختطافهم واخفاؤهم في سجون سرية في عدن والمكلا ونقلهم خارج اليمن، في ظروف تفتقد الى ادنى معاييرالانسانية والوصول للعدالة ” وأكدت الصراري في تغريدتها بأن “تلك الجرائم التي لحقت بهؤلاء الضحايا لن تسقط بالتقادم وسوف يتم ملاحقة المنتهكين المحليين والداعمين لهم ” . وبينت في تغريدة ثانية بأنه تم التوصل لعدد من المفرج عنهم حين قالت ” وصلنا لعدد من المفرج عنهم المخفيين قسرا الذين افادوا انهم كانوا في سجون تتبع الامارات خارج اليمن تعرضوا للتعذيب والممارسات اللا انسانية ولم يٌحالوا لاي تحقيق قضائي سوى تحقيقات من ضباط تابعين لهم ومأجورين وعملية الافراج مشروطة بالتوقيع ع تعاهدات بعدم الظهور او التحدث للاعلام” . وأضافت في تغريدة ثالثة ” بأن سنوات الاخفاء القسري والتعذيب الذي تعرض له هؤلاء الضحايا والضغط عليهم من قبل الجهات المختطفة للعمل معهم وتجنيدهم او ابقاءهم قيدالاخفاء القسري ، كل ذلك يتطلب اعادة تاهيل نفسي واجتماعي للضحايا لفترات طويلة لدمجهم في المجتمع حتى يعودوا مثلما كانوا وعلاج الاثر النفسي السيء لهم ” . ولم تبين الصرار في تغريداتها عدد المختطفين والمعتقلين قسرا وعدد المفرج عنهم ولا مكان تلك السجون السرية التي أنشأتها الإمارات خارج اليمن لإخفاء المناهضين لدورها في اليمن . الكشف عن معتقلات سرية تديرها الامارات وكان تقرير فريق الخبراء الدوليين البارزين بشأن اليمن والمشكل من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد كشف عن “مركز اعتقال وتعذيب”، يقع على بعد 12 كيلومتر شمال مدينة عصب الإرتيرية. ت المحامية والناشطة الحقوقية هدى الصراري في سلسلة تغريدات لها على صفحتها الرسمية على موقع التدوين المصغر ” تويتر ” إطلاق الإمارات أحد شريكي التحالف في حربها على اليمن عدد من المعتقلين والمخفيين قسرا في معتقلات سرية خارج اليمن . وقالت الصراري في تغريداتها بأنه تم ” اطلاق سراح عدد من المخفيين قسرا منذ5سنوات تم اختطافهم واخفاؤهم في سجون سرية في عدن والمكلا ونقلهم خارج اليمن، في ظروف تفتقد الى ادنى معاييرالانسانية والوصول للعدالة ” وأكدت الصراري في تغريدتها بأن “تلك الجرائم التي لحقت بهؤلاء الضحايا لن تسقط بالتقادم وسوف يتم ملاحقة المنتهكين المحليين والداعمين لهم ” . وبينت في تغريدة ثانية بأنه تم التوصل لعدد من المفرج عنهم حين قالت ” وصلنا لعدد من المفرج عنهم المخفيين قسرا الذين افادوا انهم كانوا في سجون تتبع الامارات خارج اليمن تعرضوا للتعذيب والممارسات اللا انسانية ولم يٌحالوا لاي تحقيق قضائي سوى تحقيقات من ضباط تابعين لهم ومأجورين وعملية الافراج مشروطة بالتوقيع ع تعاهدات بعدم الظهور او التحدث للاعلام” . وأضافت في تغريدة ثالثة ” بأن سنوات الاخفاء القسري والتعذيب الذي تعرض له هؤلاء الضحايا والضغط عليهم من قبل الجهات المختطفة للعمل معهم وتجنيدهم او ابقاءهم قيدالاخفاء القسري ، كل ذلك يتطلب اعادة تاهيل نفسي واجتماعي للضحايا لفترات طويلة لدمجهم في المجتمع حتى يعودوا مثلما كانوا وعلاج الاثر النفسي السيء لهم ” . ولم تبين الصرار في تغريداتها عدد المختطفين والمعتقلين قسرا وعدد المفرج عنهم ولا مكان تلك السجون السرية التي أنشأتها الإمارات خارج اليمن لإخفاء المناهضين لدورها في اليمن . الكشف عن معتقلات سرية تديرها الامارات وكان تقرير فريق الخبراء الدوليين البارزين بشأن اليمن والمشكل من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد كشف عن “مركز اعتقال وتعذيب”، يقع على بعد 12 كيلومتر شمال مدينة عصب الإرتيرية.

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