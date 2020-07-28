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عدن - ياسمين التهامي - عاجل:وزير الدفاع المصري يباغت السعودية والامارات ويثلج صدور كل ابناء اليمن شمالا وجنوبا بهذا القرار الشجاع الذي اسعد كل يمني ( نص القرار )

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق أول محمد زكي ، بإرسال شحنة مساعدات طبية إلى اليمن. وذكرت وكالة الشرق الاوسط المصرية أن الفريق أول محمد زكي أصدر اليوم أوامره للإدارات التخصصية بإعداد وتجهيز شحنة مساعدات من المستلزمات الطبية والمطهرات، للوقوف بجانب الشعب اليمني الشقيق في محنته ومجابهة انتشار فيروس وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق أول محمد زكي ، بإرسال شحنة مساعدات طبية إلى اليمن. وذكرت وكالة الشرق الاوسط المصرية أن الفريق أول محمد زكي أصدر اليوم أوامره للإدارات التخصصية بإعداد وتجهيز شحنة مساعدات من المستلزمات الطبية والمطهرات، للوقوف بجانب الشعب اليمني الشقيق في محنته ومجابهة انتشار فيروس كورونا والأوبئة الأخرى المنتشرة هناك. وأضافت الوكالة المصرية أنه تم نقل تلك المساعدات، التي تأتي بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر طائرة نقل عسكرية ليتم تسليمها للحكومة الشرعية اليمنية، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية بالرياض.

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