شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة يسرى تفجر مفاجأة بشأن ردة فعل والدها بعد أدائها لمشهد جريء في فيلم "ألف بوسة وبوسة".. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الفنانة يسرى تفجر مفاجأة بشأن ردة فعل والدها بعد أدائها لمشهد جريء في فيلم "ألف بوسة وبوسة".. شاهد

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ الممثلة المصرية يسرا عن أبرز المواقف التي تعرضت لها مع والدها بسبب خوضها هذا المجال. وقالت يسرا في تصريحات تليفزيونية “شاركت في فيلم ألف بوسة وبوسة مع حسين فهمي، والمخرج محمد عبدالعزيز طلب مني أبوس حسين، وطبعًا كنت عارفة إن والدي هيرفض”. وأكملت: “اتفقت مع المخرج على خدعة، بأنه يفتعل مشكلة وعملت نفسي رافضة المشهد، وأنه يهددني لو مبستوش هيخصم 100 ألف جنيه، وطبعًا ده كان مبلغ كبير، ومش مع والدي”. وأضافت: “عملت المشهد فعلًا، وبعد البوسة، أبويا إداني بالقلم قدامهم”. وقالت: ” اتعملت طالما قررت أخد شغل لازم أحبه واحترمه واشتغله صح، وأثبت لأبويا إني مش داخلة عشان الفلوس والشهرة والشكل لكن لأنه هو شيء راقي فيه كل الوجوه والمعاني”. الممثلة المصرية يسرا عن أبرز المواقف التي تعرضت لها مع والدها بسبب خوضها هذا المجال. وقالت يسرا في تصريحات تليفزيونية “شاركت في فيلم ألف بوسة وبوسة مع حسين فهمي، والمخرج محمد عبدالعزيز طلب مني أبوس حسين، وطبعًا كنت عارفة إن والدي هيرفض”. وأكملت: “اتفقت مع المخرج على خدعة، بأنه يفتعل مشكلة وعملت نفسي رافضة المشهد، وأنه يهددني لو مبستوش هيخصم 100 ألف جنيه، وطبعًا ده كان مبلغ كبير، ومش مع والدي”. وأضافت: “عملت المشهد فعلًا، وبعد البوسة، أبويا إداني بالقلم قدامهم”. وقالت: ” اتعملت طالما قررت أخد شغل لازم أحبه واحترمه واشتغله صح، وأثبت لأبويا إني مش داخلة عشان الفلوس والشهرة والشكل لكن لأنه هو شيء راقي فيه كل الوجوه والمعاني”.

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