شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو : وزيرة الهجرة المصرية تطالب بوقف عرض فيديو اعتداء كويتي على موظف مصري ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد فيديو : وزيرة الهجرة المصرية تطالب بوقف عرض فيديو اعتداء كويتي على موظف مصري !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بوقف عرض الفيديو الخاص باعتداء مواطن كويتي على موظف مصري بالضرب. وقالت نبيلة مكرم، يوم الأحد: "أطالب بإزالة الفيديو وعدم إعادة بثه مرارا وتكرارا، حفاظا على كرامة الشاب المصري وليد". وأشادت مكرم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، بالثبات الانفعالي للشاب المصري بعد تعرضه للاعتداء، منوهة أن الحصول على الحق يتم بالإجراءات القانونية وليس التعامل بالمثل. وعن تفاصيل الواقعة، أوضحت أن "الشاب المصري كان يؤدي وظيفته على أكمل وجه داخل الجمعية، لافتة إلى أن المواطن الكويتي طلب الدفع ببطاقة ائتمان ليست خاصة به". وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن "وليد أخبر المواطن الكويتي بعدم جواز الأمر، وهو ما دفع الأخير للتعدي بالضرب، مؤكدة أنه لابد من التحرك السريع مع القنصل العام والتواصل مع وليد ليعلم أن الدولة وراءه وتحميه". ولفتت إلى أنه "تم القبض على المواطن المعتدي الكويتي وعرضه على النيابة، موضحة أن تلك الأحداث الفردية لا تمس بصلة للعلاقة بين الشعبين". وأردفت قائلة: "مصر لا تسمح بالتعدي على أحد مواطني الكويت، والكويت لا تسمح بالتعدي على أي مواطن مصري، والقبض على المواطن أثلج الصدور والأمور تتخذ بالإجراءات القانونية". المصدر: قناة "صدى البلد" ت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بوقف عرض الفيديو الخاص باعتداء مواطن كويتي على موظف مصري بالضرب. وقالت نبيلة مكرم، يوم الأحد: "أطالب بإزالة الفيديو وعدم إعادة بثه مرارا وتكرارا، حفاظا على كرامة الشاب المصري وليد". وأشادت مكرم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، بالثبات الانفعالي للشاب المصري بعد تعرضه للاعتداء، منوهة أن الحصول على الحق يتم بالإجراءات القانونية وليس التعامل بالمثل. وعن تفاصيل الواقعة، أوضحت أن "الشاب المصري كان يؤدي وظيفته على أكمل وجه داخل الجمعية، لافتة إلى أن المواطن الكويتي طلب الدفع ببطاقة ائتمان ليست خاصة به". وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن "وليد أخبر المواطن الكويتي بعدم جواز الأمر، وهو ما دفع الأخير للتعدي بالضرب، مؤكدة أنه لابد من التحرك السريع مع القنصل العام والتواصل مع وليد ليعلم أن الدولة وراءه وتحميه". ولفتت إلى أنه "تم القبض على المواطن المعتدي الكويتي وعرضه على النيابة، موضحة أن تلك الأحداث الفردية لا تمس بصلة للعلاقة بين الشعبين".وأردفت قائلة: "مصر لا تسمح بالتعدي على أحد مواطني الكويت، والكويت لا تسمح بالتعدي على أي مواطن مصري، والقبض على المواطن أثلج الصدور والأمور تتخذ بالإجراءات القانونية". المصدر: قناة "صدى البلد"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد فيديو : وزيرة الهجرة المصرية تطالب بوقف عرض فيديو اعتداء كويتي على موظف مصري ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.