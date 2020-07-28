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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي: الجيش المصري يستعد لتسلم 5 مقاتلات من طراز "سوخوي 35" الروسية (صور)!
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جديد اب برس
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