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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الآن: انشقاق كتيبة كاملة من قوات الرئيس هادي وعودتها إلى صنعاء مع قائدها !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية، محمد البخيتي، اليوم الثلاثاء، انشقاق كتيبة كاملة من قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، وعودتها الى صنعاء مع قائدها. وقال في تغريدة على "تويتر": "عودة كتيبة كاملة مع قائدها إلى صف الوطن"، دون أن يكشف عن اسم الكتيبة ومن يشرف عليها. القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية، محمد البخيتي، اليوم الثلاثاء، انشقاق كتيبة كاملة من قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، وعودتها الى صنعاء مع قائدها. وقال في تغريدة على "تويتر": "عودة كتيبة كاملة مع قائدها إلى صف الوطن"، دون أن يكشف عن اسم الكتيبة ومن يشرف عليها.

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