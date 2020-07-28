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عدن - ياسمين التهامي - برلماني يمني بارز .. تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الرياض سيكون خلال الساعات القادمة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة، أن تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الرياض سيكون خلال الساعات القادمة. وفي تصريح صحفي له الاثنين الموافق 27 يوليو 2020م ، قال “كلنا أمل بتنفيذ اتفاق الرياض خلال الساعات القادمة إن شاء الله تعالى بمراحله الأولى” وأشار إلى أن هذه الخطوة “مبشرة للشعب لحقن الدماء وإعادة الثقة وتمتين اللحمة الوطنية للشرعية ومكوناتها”. مبشرا أن هذه الخطوة “ستتبعها خطوات قادمة بإذن الله تعالى”. وأثنى نائب رئيس مجلس النواب على الدور الذي جسّده “الفريق السعودي الوسيط” لتقريب وجهات النظر خلال الفترة الماضية، وقال: “سيسجل التاريخ الحديث لهم كل وقفاتهم مع الشعب اليمني والشرعية ومكوناتها”. وكانت مصادر مطلعة أكدت ” أن الحكومة اليمنية و “المجلس الانتقالي” تجاوزا عقدة مشاورات الأيام الأخيرة والمتمثلة بحصص توزيع الحقائب الوزارية المخصصة للجنوب في الحكومة الجديدة المتوقع صدور قرار جمهوري بتشكيلها يوم الثلاثاء القادم. نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة، أن تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الرياض سيكون خلال الساعات القادمة. وفي تصريح صحفي له الاثنين الموافق 27 يوليو 2020م ، قال “كلنا أمل بتنفيذ اتفاق الرياض خلال الساعات القادمة إن شاء الله تعالى بمراحله الأولى” وأشار إلى أن هذه الخطوة “مبشرة للشعب لحقن الدماء وإعادة الثقة وتمتين اللحمة الوطنية للشرعية ومكوناتها”. مبشرا أن هذه الخطوة “ستتبعها خطوات قادمة بإذن الله تعالى”. وأثنى نائب رئيس مجلس النواب على الدور الذي جسّده “الفريق السعودي الوسيط” لتقريب وجهات النظر خلال الفترة الماضية، وقال: “سيسجل التاريخ الحديث لهم كل وقفاتهم مع الشعب اليمني والشرعية ومكوناتها”. وكانت مصادر مطلعة أكدت ” أن الحكومة اليمنية و “المجلس الانتقالي” تجاوزا عقدة مشاورات الأيام الأخيرة والمتمثلة بحصص توزيع الحقائب الوزارية المخصصة للجنوب في الحكومة الجديدة المتوقع صدور قرار جمهوري بتشكيلها يوم الثلاثاء القادم.

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