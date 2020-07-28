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عدن - ياسمين التهامي - الفلكي محمد عياش .. يكشف عن ظاهرة نادرة لم تشهدها اليمن وآخر يحذر !

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جديد اب برس

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فلكي يمني ، الاثنين 27 يوليو 2020م ، عن ظاهرة نادرة لم تشهدها اليمن من قبل. وذكر الفلكي محمد عياش، في بلاغ مقتضب ، أن المعدل التراكمي لكميات الأمطار الهاطله قد تصل مع شهر أغسطس نسبة معدلاتها الطبيعيه لعام كامل في 3 أسابيع فقط، وهذه حاله نادره لم نُعاصرها من قبل. ونوه بأن ذلك يأتي مع إستمرار فعالية الحالة الماطرة على اليمن. من جهته، قال الفلكي عدنان الشوافي، في بيان ، أن اليمن تشهد هذه الأيام حالة ماطرة تقريبا غطت معظم المناطق اليمنية ما بين خفيفة الى غزيرة وصلت على بعض المناطق إلى شديدة الغزارة و خلفت العديد من الضحايا و الاضرار بالممتلكات و البنية التحتية. وأشار الشوافي إلى أن نسبة تشكل خلايا هطول أمطار شديد الغزارة يرتفع خلال ٤٨ ساعة قادمة من وقت الظهيرة لليوم الاثنين إلى وقت الظهيرة اليوم الاربعاء القادم؛ ٢٩ يوليو ٢٠٢٠ مقارنة بالايام السابقة. وتوقع الشوافي بأن أمطار رعدية متفرقة مصحوبة برياح هابطة ستعم معظم المناطق اليمنية ويكون الهطول متفاوت الشدة يصل إلى غزير ويصاحبها تدفق السيول وقد تكون شديدة الغزارة على عدة مناطق. و نوه بأن الحالة الجوية تؤثر على كامل اليمن من شرقه الى غربه من المهرة إلى الحديدة و لا نستثني أي محافظة أو مدينة من هطول أمطار أقلها من متوسطة إلى غزيرة سواء لبعض أو لمعظم أو لكامل المناطق في بعض المحافظات. ولفت إلى أن الحالة مستمرة بعد ذلك؛ مذكرا بالتنبيهات الشديدة من مخاطر الامطار الرعدية على اليمن خلال هذا الاسبوع. يأتي ذلك في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في الاجواء وتعالي التحذيرات التي يطلقها المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية.