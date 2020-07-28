شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شمس الكويتية تتمرد...نشرت صورها بملابس كاشفة وحركات مثيرة.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعرّضت المطربة الكويتية شمس لانتقادات حادة من قبل جمهورها؛ بعدما نشرت لها صورة لها عبر حسابها على انستجرام، من داخل حوض الاستحمام (بانيو)، وهي ترتدي “بورنس”.

وعلّقت شمس الكويتية على الصورة قائلة :”لا تخبرهم بكل تفاصيلك، سيتخلصون منك فورًا بعد معرفتهم لك كليًا”.

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وجاءت التعليقات كالآتي :”انتي تستعرضين أي شيء من أجل الشهرة” ، و”احترمي هويتك الخليجية والعربية”.

ودائمًا ما تثير شمس الكويتية الجدل إما بإطلالتها أو تصريحاتها المثيرة للجدل أو خلافاتها مع الفنانات الخليجيات.