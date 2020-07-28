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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:مهدي المشاط يباغت كل ابناء المحافظات الشمالية بعمل خسيس جعل الشماليين يبكون من شدة القهر..لن تصدق ماذا فعل المشاط قبل عيد الاضحى المبارك

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